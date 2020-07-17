В Украине заработал новый реестр строительства вместо системы ГАСИ

Новый электронный реестр строительства заменил систему Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ), ликвидированной в марте 2020 года, сообщили в Кабинете министров Украины.

В Украине заработал новый реестр строительной деятельности и публичный портал системы. Об этом 17 июля сообщила пресс-служба Кабинета министров Украины.

Новый строительный реестр заменил реестр Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ), ликвидированной в марте 2020 года из-за коррупционных скандалов, отмечается в релизе.

"Реестр ГАСИ на протяжении многих лет был местом коррупционных злоупотреблений. Новый строительный реестр находится исключительно в собственности государства, и мы сможем предотвратить несанкционный доступ к нему, внесение некорректных данных и возникновение коррупционных схем", – заявил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его совам, реестр надежно защищен, данные хранятся национальным провайдером и дублируются в облаке и в центрах обработки данных De Novo.

"Теперь каждый строительный объект в реестре будет иметь уникальный идентификатор, позволяющий привязать к объекту все разрешительные документы, градостроительную и проектную документацию, информацию об участниках строительства", – отметили в пресс-службе.

Запуск строительного реестра и публичного портала – первый этап внедрения Единой государственной электронной системы в рамках градостроительной реформы.

1 июля Федоров сообщал, что к системе подключат более 60 тыс. человек, в том числе архитекторов, аттестованных лиц, органы местного самоуправления и других, которые будут иметь доступ исключительно по электронной подписи.