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ПОЛИТИКА

Кабмин Украины поддержал внедрение электронной системы строительства, которая заменит реестр ГАСИ

К экспериментальному проекту внедрения Единой государственной электронной системы в сфере строительства, который заменит реестр Государственной архитектурно-строительной инспекции, подключат более 60 тыс. человек, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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Реформа системы государственного архитектурно-строительного контроля и надзора началась в Украине в марте 2020 года
Реформа системы государственного архитектурно-строительного контроля и надзора началась в Украине в марте 2020 года
Фото: depositphotos.com

Кабинет министров Украины поддержал экспериментальный проект внедрения Единой государственной электронной системы в сфере строительства. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на своем Telegram-канале.

"Правительство поддержало реализацию экспериментального проекта Единой государственной электронной системы в сфере строительства. Это действительно революционный проект, над которым шла работа не один месяц", – заявил он.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров на своей странице в Facebook отметил, что к системе подключат более 60 тыс. человек, в том числе архитекторов, аттестованных лиц, органы местного самоуправления и других, которые будут иметь доступ исключительно за электронной подписью.

Федоров заявил, что реализация проекта предусматривает:

  • с 6 июля внедрения нового современного и безопасного строительного реестра и публичного портала с полным доступом ко всем данным, в том числе на карте;
  • предоставление автоматических услуг (без чиновника), что полностью нивелирует любые коррупционные риски (первые услуги заработают уже с 1 августа);
  • создание и ведение всех документов в электронной форме сразу в системе (градостроительные условия, строительный паспорт).
https://www.facebook.com/fedorov1991/posts/2100117476798772

27 мая Кабмин принял постановление, которое позволило начать следующий этап реформы системы государственного архитектурно-строительного контроля и надзора. 

Реформа системы государственного архитектурно-строительного контроля и надзора началась в Украине в марте. 5 марта президент Украины Владимир Зеленский назвал Государственную архитектурно-строительную инспекцию одним из наиболее коррумпированных органов и пообещал, что ее ликвидируют в течение двух недель

13 марта правительство приняло постановление №218, согласно которому ГАСИ должна быть ликвидирована, а вместо нее должны появиться три новых органа: Государственная инспекция градостроительства, Государственное агентство по техническому регулированию в градостроительстве и Государственная сервисная служба градостроительства.

Переходной период реформы, по данным "Интерфакс-Украина", должен завершиться в мае. Государственная инспекция градостроительства должна заработать первой из трех создаваемых органов – в июне. 6 мая ее главой правительство назначило Васильченко, до этого он возглавлял ГАСИ

Главная функция Государственной инспекции градостроительства – архитектурно-строительный контроль и надзор. Она, в частности, будет проверять строительные объекты на предмет соблюдения строительных норм, стандартов и правил, анализировать качество строительных материалов и конструкций, издавать обязательные к исполнению предписания относительно устранения нарушений законодательства или остановки подготовительных и строительных работ.

Теги: Украина, Кабинет Министров, коррупция, правительство, паспорт, самоуправление, революция, строительство, чиновники, документы, ГАСИ, Михаил Федоров, Денис Шмыгаль, Кабмин, эксперимент, Государственная инспекция градостроительства
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