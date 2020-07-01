Кабмин Украины поддержал внедрение электронной системы строительства, которая заменит реестр ГАСИ

Кабинет министров Украины поддержал экспериментальный проект внедрения Единой государственной электронной системы в сфере строительства. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на своем Telegram-канале.
"Правительство поддержало реализацию экспериментального проекта Единой государственной электронной системы в сфере строительства. Это действительно революционный проект, над которым шла работа не один месяц", – заявил он.
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров на своей странице в Facebook отметил, что к системе подключат более 60 тыс. человек, в том числе архитекторов, аттестованных лиц, органы местного самоуправления и других, которые будут иметь доступ исключительно за электронной подписью.
Федоров заявил, что реализация проекта предусматривает:
27 мая Кабмин принял постановление, которое позволило начать следующий этап реформы системы государственного архитектурно-строительного контроля и надзора.
Реформа системы государственного архитектурно-строительного контроля и надзора началась в Украине в марте. 5 марта президент Украины Владимир Зеленский назвал Государственную архитектурно-строительную инспекцию одним из наиболее коррумпированных органов и пообещал, что ее ликвидируют в течение двух недель.
13 марта правительство приняло постановление №218, согласно которому ГАСИ должна быть ликвидирована, а вместо нее должны появиться три новых органа: Государственная инспекция градостроительства, Государственное агентство по техническому регулированию в градостроительстве и Государственная сервисная служба градостроительства.
Переходной период реформы, по данным "Интерфакс-Украина", должен завершиться в мае. Государственная инспекция градостроительства должна заработать первой из трех создаваемых органов – в июне. 6 мая ее главой правительство назначило Васильченко, до этого он возглавлял ГАСИ.
Главная функция Государственной инспекции градостроительства – архитектурно-строительный контроль и надзор. Она, в частности, будет проверять строительные объекты на предмет соблюдения строительных норм, стандартов и правил, анализировать качество строительных материалов и конструкций, издавать обязательные к исполнению предписания относительно устранения нарушений законодательства или остановки подготовительных и строительных работ.