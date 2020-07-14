Жители киевского микрорайона Жуляны призвали власти остановить стройку высотки на улице Вишневой

Строительство многоквартирного дома на улице Вишневой, 6–8 жители микрорайона считают незаконным и угрожающим экологической катастрофой.

По данным местных жителей, высотное здание возводят на расстоянии менее одного метра от соседних участков Фото: avianews.com

Жители микрорайона Жуляны Соломенского района Киева призвали киевского городского голову Виталия Кличко, а также контролирующие службы и архитектурно-градостроительные инстанции остановить строительство многоквартирной высотки на улице Вишневой, 6–8, которое они считают незаконным, пишет сайт телеканала "Прямий".

Местные жители заявили, что строительные работы проводятся с нарушением требований законодательства, санитарных, экологических и противопожарных норм и могут привести к "экологической катастрофе и инфраструктурному коллапсу".

По их данным, высотное здание возводят на расстоянии менее одного метра от соседних участков, не предусмотрено место для парковок, зеленой зоны, игровых площадок и другой необходимой в жилой зоне инфраструктуры.

"Более того, застройщиком не предусмотрено подключение комплекса к центральным сетям канализации, что приведет к серьезным экологическим и санитарно-эпидемиологическим последствиям для микрорайона в результате наполнения поверхностных вод и грунта прилегающих земучастков фекалиями. Жители Жулян выяснили, что собственником участков является физическое лицо Анастасия Стасенкова, которая передала их для застройки физлицу Виталию Петренко. В свою очередь, работы ведет ООО "Строительная Компания-Парк" (ЕГРПОУ 32425018). Департамент ГАСИ города Киева проинформировал жителей, что не выдавал и не регистрировал разрешительных либо декларативных документов на право выполнения застройщиком подготовительных или строительных работ. Департамент градостроения и архитектуры КГГА также не выдавал градостроительных условий и ограничений на застройку земельных участков по ул. Вишневой, 6–8, что подтверждается отсутствием соответствующих записей в реестре", – сказано в сообщении телеканала.

Протестующие против строительства утверждают, что за реализацией проекта не ведется авторский и технический контроль, работы выполняют официально не трудоустроенные застройщиком рабочие, которые живут на стройплощадке, а высотные работы выполняют без страховки.

"Прямий" отмечает, что Соломенское отделение полиции уже открыло уголовное производство по факту самоуправства, связанного с проведением строительных работ без разрешительных документов.