Центральный железнодорожный вокзал Киева эвакуировали из-за сообщения о минировании

После эвакуации всех работников и пассажиров взрывотехники, кинологи и правоохранители начали проверку Центрального железнодорожного вокзала в Киеве, сообщает пресс-служба "Укрзалізниці".

Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы

Фото: depositphotos.com

Центральный железнодорожный вокзал Киева эвакуировали из-за сообщения о минировании. Об этом 14 июля в Facebook сообщила пресс-служба "Укрзалізниці". "Временно ограничена работа Центрального железнодорожного вокзала в Киеве из-за анонимного сообщения о якобы минировании вокзала", – говорится в сообщении. После эвакуации всех работников и пассажиров взрывотехники, кинологи и правоохранители начали проверку вокзала. Как подчеркнули в "Укрзалізниці", поезда продолжают курсировать согласно графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы. https://www.facebook.com/Ukrzaliznytsia/posts/3408612152505882