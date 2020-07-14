Центральный железнодорожный вокзал Киева эвакуировали из-за сообщения о минировании. Об этом 14 июля в Facebook сообщила пресс-служба "Укрзалізниці".
"Временно ограничена работа Центрального железнодорожного вокзала в Киеве из-за анонимного сообщения о якобы минировании вокзала", – говорится в сообщении.
После эвакуации всех работников и пассажиров взрывотехники, кинологи и правоохранители начали проверку вокзала.
Как подчеркнули в "Укрзалізниці", поезда продолжают курсировать согласно графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы.