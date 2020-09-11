Попов: Половина домов Киева требует капитального ремонта

Городская власть обязана финансировать капитальный ремонт устаревшего жилья, считает глава Киевской городской госадминистрации в 2010–2014 годах и вероятный претендент на пост мэра Киева на ближайших местных выборах Александр Попов.

В Киеве капитальный ремонт необходим половине жилого фонда, и делать это нужно за счет финансирования из городского бюджета, в то время как власть в столице переложила эту проблему на самих жителей, заявил на своем сайте глава Киевской городской госадминистрации в 2010–2014 годах Александр Попов.

"Проблемы намного серьезнее, чем внешний вид. Это и протекающие крыши, и щели в стенах, и затопленные подвалы. Почти половина многоквартирных домов в городе требуют капитального ремонта, но городская власть этим вопросом практически не занимается, сбросив проблему на плечи жителей", – сообщил Попов.

По его данным, капитально отремонтировать необходимо 1959 пятиэтажек и 3181 девятиэтажку, также необходимо делать и текущий ремонт в жилых домах.

"В бюджете Киева на следующий год необходимо уже сейчас заложить деньги на капитальный ремонт жилого фонда. Новой городской власти нужно будет начать с проведения его полной инвентаризации. Будучи в КГГА, мы запустили проект, согласно которому каждый дом получал электронный паспорт с определением технических характеристик и слабых мест, планов по ремонту и т.д. После нас о нем забыли. Но такой проект нужен, это реально работающая программа, позволяющая определить нужды каждого дома и его жителей", – заявил он.

О своих планах баллотироваться в мэры Киева и желании вернуться в политику Попов заявлял в интервью изданию Delo.ua в июле этого года. Выборы во все местные органы власти в Украине назначены на 25 октября.