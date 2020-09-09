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Попов: Муниципальные доплаты медикам, учителям и соцработникам Киева в условиях пандемии должны быть увеличены

Глава Киевской городской государственной администрации в 2010–2014 годах Александр Попов заявил, что Камин забыл о работниках бюджетной сферы, на которых во время карантина приходится двойная нагрузка.

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Попов (справа): Медики, врачи и социальные работники это те жители нашего города, на которых больше всего увеличилась нагрузка после начала эпидемии
Попов (справа): Медики, врачи и социальные работники – это те жители нашего города, на которых больше всего увеличилась нагрузка после начала эпидемии
Фото: Александр Попов / Facebook

Целому ряду бюджетников в Киеве необходимо обеспечить доплаты из муниципального бюджета, так как центральные органы власти не комментируют им возросшую во время пандемии нагрузку или делает это недостаточно, заявил в своем Facebook Александр Попов, который с 2010-го по 2014 год был главой Киевской городской государственной администрации.

"Медики, врачи и социальные работники – это те жители нашего города, на которых больше всего увеличилась нагрузка после начала эпидемии. Но центральная власть только с опозданием нашла деньги на доплаты врачам, да и те выплачиваются не вовремя и не в тех размерах, которые обещала. А об учителях и соцработниках Кабмин вообще забыл. При этом учителям сейчас приходится нести двойную нагрузку: учить детей, пришедших в школу, и одновременно обеспечивать обучение школьников, находящихся на карантине. А соцработникам приходится посещать на дому многих пожилых людей, которые входят в главную группу риска эпидемии коронавируса", – написал он.

Попов добавил, что такие доплаты раньше в Киеве уже делали, и сейчас нужно применять этот опыт.

"10 лет назад мы организовали муниципальные доплаты медикам, врачам, соцработникам и другим сотрудникам бюджетной сферы, понимая, насколько труд этих людей важен для Киева и насколько трудно им выживать в нашем городе за мизерные зарплаты, установленные для всей страны. А ведь это было относительно спокойное время, когда не было никаких эпидемий. В нынешней ситуации муниципальные доплаты однозначно должны быть увеличены с тем, чтобы покрыть все необходимые нужды тех людей, без которых Киев не выживет", – резюмировал политик.

https://www.facebook.com/alexsandr.popov.info/posts/364763644657836

За прошедшие сутки в Украине был подтвержден 2551 случай заражения коронавирусом. Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Украине достигло 143 030 (в Киеве их 15 821, в Киевской области – 6459). Количество связанных с COVID-19 смертей – 2979 (45 человек скончались за прошедшие 24 часа). 63 546 пациентов уже выздоровели. Продолжают болеть 76 505 пациентов.

Кабинет Министров Украины утвердил механизм доплат к заработным платам медицинских работников на внеочередном заседании 7 сентября.

О своих планах баллотироваться в мэры Киева и желании вернуться в политику Попов заявлял в интервью изданию Delo.ua в июле этого года. Выборы во все местные органы власти в Украине назначены на 25 октября.

Теги: Киев, Кабинет Министров, медицина, зарплата, Александр Попов, карантин, деньги, медики, врачи, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Кабмин, пандемия, коронавирус
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