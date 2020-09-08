Попов: Киеву нужны качественные изменения, чтобы не пришлось еще пять лет двигаться по улицам на автомобилях со скоростью черепахи

Глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов в 2010–2014 годах перечислил проекты, которые были реализованы в сфере дорожной инфраструктуры за время его руководства КГГА.

С первых дней сентября на киевских дорогах движение практически остановилось и пробки стали привычной картиной для города, а власть не делает никаких попыток эту проблему решить, заявил в своем Facebook Александр Попов, который с 2010-го по 2014 год был главой Киевской городской государственной администрации.

"Киеву нужны качественные изменения, чтобы не пришлось еще пять лет двигаться по улицам на автомобилях со скоростью черепахи. Проблема пробок в Киеве будет устранена только при профессиональной власти. Напомню, что в 2010–2014 годах были построены десятки автомобильных развязок – на Московской площади, на Почтовой площади, Гаванский мост, правобережный въезд на мост Патона, путепровод на Корчеватое и другие. В те же годы был проведен ремонт всех ключевых въездов в Киев: проспекта Победы, проспекта Бажана с заездами на мосты и остановками общественного транспорта, Одесской площади, а также бульвара Леси Украинки, улиц Ахматовой, Григоренко и Большой Васильковской", – перечислил он.

Попов добавил, что отдельно стоит вспомнить окончание строительства Дарницкого моста, который снизил нагрузку на Южный мост и мост Патона.

"Это потребовало значительных усилий, но они себя оправдали и оправдывают до сих пор. И на этом фоне особенно контрастно выглядит Подольско-Воскресенский мост, который уже шесть лет существует только в виде обещаний. Уверен, что киевляне больше не верят тем, кто из года в год эти обещания не выполняет – нынешняя киевская власть не сможет решить проблему пробок. Городу нужна власть, которая в первый же месяц своей работы возьмет конкретные обязательства и все следующие пять лет будет их выполнять", – написал экс-глава КГГА.

О своих мэрских амбициях и желании вернуться в политику он заявлял в интервью изданию Delo.ua в июле этого года.

Выборы во все местные органы власти в Украине назначены на 25 октября.