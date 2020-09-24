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ПОЛИТИКА

Власти должны поддержать план "Батьківщини" по тарифам – эксперт

Если логика власти – не рассматривать инициативы оппонентов ни в каком случае, то это называется "назло бабушке отморожу уши", заявил политический эксперт Валентин Гладких, комментируя стратегию пересмотра коммунальных тарифов кандидата в мэры Киева и нардепа от "Батьківщини" Алексея Кучеренко.

Валентин Гладких: Мне бы хотелось, чтобы такой позиции в украинской политике становилось все меньше
Валентин Гладких: Мне бы хотелось, чтобы такой позиции в украинской политике становилось все меньше
Фото: ua-rating.com

Власть должна изучить озвученную кандидатом на должность мэра Киева от "Батьківщини" и нардепом от этой политической силы Алексеем Кучеренко стратегию пересмотра коммунальных тарифов, и если она справедлива – одобрить ее, считает политический эксперт Валентин Гладких. Об этом он сказал в эфире одесского "7 канала".

"Инициативу "Батьківщини" надо рассмотреть, и если она обоснована, принять ее. Это делается не ради [главы "Батьківщини" Юлии] Тимошенко или Кучеренко, это пойдет на пользу каждому гражданину Украины. Но если у власти логика такова, что инициативы политических оппонентов нельзя рассматривать в любом случае, то это называется "назло бабушке отморожу уши". Мне бы хотелось, чтобы такой позиции в украинской политике становилось все меньше", – сказал Гладких.

По мнению эксперта, избиратели должны анализировать, как будет себя политики, и делать выводы.

"Надо четко различать, политические лидеры ведут себя деструктивно по развитию государства или они способны генерировать интересы, выходящие за пределы их узкопартийных корпоративных целей", – отметил он.

Киевская городская партийная организация ВО "Батьківщина" выдвинула Кучеренко кандидатом на должность киевского городского головы на конференции 21 сентября.

Перед голосованием Кучеренко заявил, что ситуация в Киеве становится угрожающей, в презентации программы он отметил, что у столичной команды "Батьківщини" есть стратегия решения главных проблем – модернизации жилищного фонда и инфраструктуры, установления справедливых тарифов, уменьшения пробок, утверждения генплана города и упорядочения застройки, а также экологических вопросов.

Теги: Юлия Тимошенко, ВО Батьківщина, тарифы, Алексей Кучеренко, Валентин Гладких
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