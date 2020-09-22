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ДЕНЬГИ

Руководство НКРЭКУ планирует увеличить себе зарплаты на 50% – нардеп

На 2021 год расходы госбюджета на содержание Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, заложены в объеме в полтора раза большем, чем в прошлом году, сообщил народный депутат от "Батьківщини" Алексей Кучеренко.

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Алексей Кучеренко: Эти средства закладываются в тарифах, то есть за рост зарплат руководства НКРЭКУ в 2021 году на 50% заплатим мы из своих карманов
Алексей Кучеренко: Эти средства закладываются в тарифах, то есть за рост зарплат руководства НКРЭКУ в 2021 году на 50% заплатим мы из своих карманов
Фото: kucherenko.info

Законопроект о государственном бюджете на 2021 год предусматривает увеличение расходов на содержание Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), в 1,5 раза, сообщил в Facebook народный депутат от "Батьківщини" Алексей Кучеренко.

По его данным, почти в средства будут направлены на увеличение зарплатного фонда.

"В НКРЭКУ в разгар кризиса в полтора раза растут зарплаты! На 2021 год расходы бюджета на содержание этого органа руководство комиссии предлагает увеличить в полтора раза. В 2020 году бюджет комиссии составлял 487,5 млн грн, а в 2021 году они попросили сразу 713,6 млн грн. Почти 90% всего фонда пойдет на повышение зарплат", – заявил Кучеренко.

Политик добавил, что при этом в энергетике наблюдается масштабный кризис.

"Чем же руководство комиссии заслужило надбавку в 215 млн грн к заработной плате? Впервые с 90-х годов на энергорынке миллиардные долги, государственные энергокомпании в рекордных убытках, у "Гарантированного покупателя" – дыра в бюджете в 20 млрд грн. На рынке процветают коррупционные схемы, уже в следующем году населению придется платить полный тариф из-за ряда преступных непрофессиональных действий этого состава НКРЭКУ", – написал нардеп.

Нацкомиссия по энергетике финансируется из сцецфонда, в который платят ставку за регулирование все участники рынка энергетики и коммунальных услуг, объяснил он.

"Комиссия ежегодно самостоятельно определяет размер платы за регулирование, которое в специальный фонд государственного бюджета платит каждый облгаз, каждое облэнерго, водоканал – то есть все участники рынка и поставщиками коммунальных услуг. Эти средства закладываются в тарифах, то есть за рост зарплат руководства НКРЭКУ в 2021 году на 50% заплатим мы из своих карманов., – утверждает политик. – Такой бюджет и такие заработные платы тарифного регулятора недопустимы. Понимаю, что в НКРЭКУ с восторгом в глазах смотрят на миллионную зарплату руководителя "Нафтогазу" [Андрея] Коболева, но столько коболевых украинская энергетика и экономика не выдержит". 

Кучеренко заявил, что требует пересмотреть смену на содержание НКРЭКУ на следующий год.

https://www.facebook.com/Kucherenko2020/posts/2046158325519725

Временная следственная комиссия Верховной Рады установила факты систематических платежей компанией "Эф энд Эм Украина" родного брата главы Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Валерия Тарасюка в адрес ГП "Оператор рынка" для участия в торговле электрической энергией в ежедневном режиме, сообщил в Facebook один из членов ВСК, экс-глава Службы безопасности Украины, народный депутат от "Батьківщини" Валентин Наливайченко.

Впервые о бизнес-интересах семьи председателя НКРЭКУ в энергетике 10 сентября сообщил в Facebook бывший заместитель председателя комитета Верховной Рады по предотвращению и противодействию коррупции, экс-нардеп Борислав Береза.

14 сентября народный депутат от "Батьківщини" Михаил Волынец сообщил в Facebook, что официально обратился к НАПК для проверки фактов нарушения главой НКРЭКУ антикоррупционного законодательства и требований закона "Об НКРЭКУ". Нардеп обратился в Кабинет Министров с требованием прекратить полномочия Тарасюка из-за имеющегося у него конфликта интересов. 

В тот же день на сайте НКРЭКУ был опубликован проект постановления об аннулировании лицензии компании "Эф энд Эм Украина", а на ближайшем заседании НКРЭКУ 16 сентября лицензия была аннулирована, писал "Главком". СМИ на заседание не были допущены, а сам глава комиссии Тарасюк на него не явился.

Теги: энергетика, тарифы, НКРЭКУ, Алексей Кучеренко, расходы
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