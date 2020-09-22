Руководство НКРЭКУ планирует увеличить себе зарплаты на 50% – нардеп

На 2021 год расходы госбюджета на содержание Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, заложены в объеме в полтора раза большем, чем в прошлом году, сообщил народный депутат от "Батьківщини" Алексей Кучеренко.

Алексей Кучеренко: Эти средства закладываются в тарифах, то есть за рост зарплат руководства НКРЭКУ в 2021 году на 50% заплатим мы из своих карманов Фото: kucherenko.info

Законопроект о государственном бюджете на 2021 год предусматривает увеличение расходов на содержание Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), в 1,5 раза, сообщил в Facebook народный депутат от "Батьківщини" Алексей Кучеренко.

По его данным, почти в средства будут направлены на увеличение зарплатного фонда.

"В НКРЭКУ в разгар кризиса в полтора раза растут зарплаты! На 2021 год расходы бюджета на содержание этого органа руководство комиссии предлагает увеличить в полтора раза. В 2020 году бюджет комиссии составлял 487,5 млн грн, а в 2021 году они попросили сразу 713,6 млн грн. Почти 90% всего фонда пойдет на повышение зарплат", – заявил Кучеренко.

Политик добавил, что при этом в энергетике наблюдается масштабный кризис.

"Чем же руководство комиссии заслужило надбавку в 215 млн грн к заработной плате? Впервые с 90-х годов на энергорынке миллиардные долги, государственные энергокомпании в рекордных убытках, у "Гарантированного покупателя" – дыра в бюджете в 20 млрд грн. На рынке процветают коррупционные схемы, уже в следующем году населению придется платить полный тариф из-за ряда преступных непрофессиональных действий этого состава НКРЭКУ", – написал нардеп.

Нацкомиссия по энергетике финансируется из сцецфонда, в который платят ставку за регулирование все участники рынка энергетики и коммунальных услуг, объяснил он.

"Комиссия ежегодно самостоятельно определяет размер платы за регулирование, которое в специальный фонд государственного бюджета платит каждый облгаз, каждое облэнерго, водоканал – то есть все участники рынка и поставщиками коммунальных услуг. Эти средства закладываются в тарифах, то есть за рост зарплат руководства НКРЭКУ в 2021 году на 50% заплатим мы из своих карманов., – утверждает политик. – Такой бюджет и такие заработные платы тарифного регулятора недопустимы. Понимаю, что в НКРЭКУ с восторгом в глазах смотрят на миллионную зарплату руководителя "Нафтогазу" [Андрея] Коболева, но столько коболевых украинская энергетика и экономика не выдержит".

Кучеренко заявил, что требует пересмотреть смену на содержание НКРЭКУ на следующий год.

Временная следственная комиссия Верховной Рады установила факты систематических платежей компанией "Эф энд Эм Украина" родного брата главы Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Валерия Тарасюка в адрес ГП "Оператор рынка" для участия в торговле электрической энергией в ежедневном режиме, сообщил в Facebook один из членов ВСК, экс-глава Службы безопасности Украины, народный депутат от "Батьківщини" Валентин Наливайченко.

Впервые о бизнес-интересах семьи председателя НКРЭКУ в энергетике 10 сентября сообщил в Facebook бывший заместитель председателя комитета Верховной Рады по предотвращению и противодействию коррупции, экс-нардеп Борислав Береза.

14 сентября народный депутат от "Батьківщини" Михаил Волынец сообщил в Facebook, что официально обратился к НАПК для проверки фактов нарушения главой НКРЭКУ антикоррупционного законодательства и требований закона "Об НКРЭКУ". Нардеп обратился в Кабинет Министров с требованием прекратить полномочия Тарасюка из-за имеющегося у него конфликта интересов.

В тот же день на сайте НКРЭКУ был опубликован проект постановления об аннулировании лицензии компании "Эф энд Эм Украина", а на ближайшем заседании НКРЭКУ 16 сентября лицензия была аннулирована, писал "Главком". СМИ на заседание не были допущены, а сам глава комиссии Тарасюк на него не явился.