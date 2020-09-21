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Семейный бизнес Тарасюка участвовал в торговле током во время его работы председателем НКРЭКУ – Наливайченко

Платежи в адрес "Оператора рынка" от компании "Эф энд Эм Украина", которая принадлежит семье главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка, давали ей возможность покупать и продавать электроэнергию в ежедневном режиме, заявил экс-глава Службы безопасности Украины, народный депутат от "Батьківщини" Валентин Наливайченко.

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Валентин Наливайченко: Первый платеж был осуществлен 7 ноября 2019 года, буквально через три дня после того, как Валерий Тарасюк стал председателем регулятора
Валентин Наливайченко: Первый платеж был осуществлен 7 ноября 2019 года, буквально через три дня после того, как Валерий Тарасюк стал председателем регулятора
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Временная следственная комиссия (ВСК) Верховной Рады установила факты систематических платежей компанией "Эф энд Эм Украина" родного брата главы Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Валерия Тарасюка в адрес ГП "Оператор рынка" для участия в торговле электрической энергией в ежедневном режиме. Об этом сообщил в Facebook один из членов ВСК, экс-глава Службы безопасности Украины, народный депутат от "Батьківщини" Валентин Наливайченко.

"В рамках работы временной следственной комиссии мы обнаружили, что с октября 2019-го по май 2020-го компания "Эф энд Эм Украина" стабильно оплачивала ГП "Оператор рынка" ежемесячные платежи за участие в организованных сегментах рынка электроэнергии – рынка "на сутки вперед" и внутрисуточного рынка", – сообщил народный депутат.

Эти платежи, по данным ВСК, давали возможность компании "Эф энд Эм Украина" покупать и продавать электроэнергию в ежедневном режиме.

"Первый платеж был осуществлен 7 ноября 2019 года, буквально через три дня (!) после того, как Валерий Тарасюк стал председателем национального регулятора в сферах энергетики и коммунальных услуг", – отметил Наливайченко.

По предварительным выводам ВСК, активность "Эф энд Эм Украина" на энергетическом рынке существенно усилилась после того, как Валерий Тарасюк занял должность председателя НКРЭКУ. По данным следственной комиссии, на момент назначения в НКРЭКУ он возглавлял "Эф энд Эм Украина" и владел 10% ее уставного капитала. После назначения он передал управление компанией родному брату Артему Тарасюку, который возглавляет ее и сейчас.

https://www.facebook.com/nalyvaichenko.valentyn/posts/2941406952761962

После назначения Тарасюка главой НКРЭКУ компания его родного брата была контрагентом НЭК "Укрэнерго" – системного оператора энергосистемы Украины, писал в своем блоге на сайте "Цензор.НЕТ" Кирилл Сазонов.

Впервые о бизнес-интересах семьи председателя НКРЭКУ в энергетике 10 сентября сообщил в Facebook бывший заместитель председателя комитета Верховной Рады по предотвращению и противодействию коррупции, экс-нардеп Борислав Береза.

В тот же день на сайте НКРЭКУ был опубликован проект постановления об аннулировании лицензии компании "Эф энд Эм Украина", а на ближайшем заседании НКРЭКУ 16 сентября лицензия была аннулирована, писал "Главком". СМИ на заседание не были допущены, а сам глава комиссии Тарасюк на него не явился.

14 сентября народный депутат от "Батьківщини" Михаил Волынец сообщил в Facebook, что официально обратился к НАПК для проверки фактов нарушения Тарасюком антикоррупционного законодательства и требований закона "Об НКРЭКУ". Также нардеп обратился в Кабинет Министров с требованием прекратить полномочия Тарасюка из-за имеющегося у него конфликта интересов, сообщало издание.

Теги: Кабинет Министров, коррупция, Валентин Наливайченко, энергетика, Укрэнерго, Борислав Береза, Михаил Волынец, электроэнергия, НКРЭКУ, временная следственная комиссия, НАПК, Кирилл Сазонов, Валерий Тарасюк, нарушение, ГП Оператор рынка
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