Нам нужна долгосрочная стратегия для облэнерго, ведь Европа смотрит на 10–15 лет вперед – нардеп Буймистер

Принятая методология стимулирующего регулирования удешевит стоимость государственных облэнерго перед приватизацией и не позволит привлекать иностранных инвесторов, заявила нардеп из фракции "Слуга народа" Людмила Буймистер.

Людмила Буймистер: Регулятор принял тариф на три года. Ни один западный инвестор, заходя в страну, не будет бизнес-план рассчитывать на три года Фото: podrobnosti.ua

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, приняла стимулирующее регулирование на распределение электроэнергии, которое не позволит привлечь иностранные инвестиции, основная проблема – отсутствие долгосрочного планирования и несоответствие европейским практикам, заявила нардеп из фракции "Слуга народа" Людмила Буймистер в эфире канала "Украина 24".

Она считает, что принятая методология стимулирующего регулирования удешевит стоимость государственных облэнерго перед приватизацией и не позволит привлекать иностранных инвесторов.

"Ни инвестиций тем компаниям, которые сейчас работают, ни западного инвестора мы привлечь не сможем. Регулятор принял тариф на три года. Ни один западный инвестор, заходя в страну, не будет бизнес-план рассчитывать на три года. Нам нужна долгосрочная стратегия, ведь Европа смотрит на 10–15 лет вперед", – заявила политик.

Подход НКРЭКУ не соответствует европейским практикам RAB-регулирования и сохраняет принципы ручного управления тарифами, считает она.

"Мы не отошли от того принципа ручного управления политикой, который был у регулятора всю жизнь, – сказала Буймистер. – Возможно, мы в этом вопросе найдем формулу с регулятором, чтобы компенсировать часть инвестиций, от которых зависит бизнес. От которых зависит, насколько предприятия, вкладывая новые инвестиции, смогут быстро и дешево присоединиться к сети. То есть здесь еще непокрытый реформой кусок работы, который нам надо совместно с регулятором пройти".

НКРЭКУ приняла методику стимулирующего тарифообразования с разделением активов компании на "старую" и "новую" базы со ставкой доходности, соответственно, в 3% и 16,74%.

Стимулирующее регулирование – это механизм тарифообразования на основе долгосрочного регулирования тарифов. Этот метод направлен на привлечение инвестиций для строительства и модернизации инфраструктуры сетей, передающих энергоноситель, и стимулирование эффективности расходов распределительных и поставляющих компаний.

Европейская бизнес-ассоциация обратилась к Нацкомиссии по энергетике с просьбой пересмотреть норму дохода для операторов систем распределения и определить ее на уровне не менее 8%.