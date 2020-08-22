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Предложение НКРЭКУ по параметрам RAB-тарифа неэффективно для инвестирования в Украину – Европейская бизнес-ассоциация

ЕВА обратилась к Нацкомиссии по энергетике с просьбой пересмотреть норму дохода для операторов систем распределения и определить ее на уровне не менее 8%.

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Изношенность электросетей в Украине составляет 80%
Изношенность электросетей в Украине составляет 80%
Фото: depositphotos.com

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, предложила такие параметры RAB-тарифа на распределение электроэнергии, которые не будут эффективны для бизнеса, заявили в Европейской бизнес-ассоциации, пишут "Українські новини".

Общественное обсуждение по этому поводу прошло 17 августа, представители НКРЭКУ представили свое предложение – установить доходность на "старую" базу активов операторов систем распределения на уровне 3%. В ЕВА считают, что такой подход не учитывает потребность в обновлении электросетей и угрожает планам по приватизации облэнерго.

"Предложение не является привлекательным для бизнеса, учитывая потребность обновления сетей и поощрение инвестиций в инфраструктуру новыми и существующими инвесторами, а также потенциально ставит под угрозу приватизацию принадлежащих государству пакетов акций операторов систем распределения", – цитирует агентство экспертов ассоциации.

Условия, которые предложила НКРЭКУ, не улучшат ситуацию с инвестированием в Украину, также они не в полной мере соотносятся со ставками по облигациям внутреннего государственного займа Украины, кредитам и другим параметрам, считают в EBA. Эксперты выслушали позиции всех участников рынка и заявили, что Нацкомиссия должна повысить ставки доходности на "старую" базу активов до 8–9%.

Повышение ставки доходности повлияет и на стоимость подключения к электросетям, это один из ключевых показателей рейтинга Doing Business, подчеркнул координатор комитета EBA по энергетике Евгений Скульский.

"Подключение к сетям – это ключевая составляющая индекса. А Украина по этому показателю отстает – подключение считается проблемным и является тем фактором, из-за которого инвестор и не приходит. Что касается стоимости, при повышении ставки на старую базу активов RAB-регулирования до 7–8% цена подключения будет снижена. Подключение частично будет оплачиваться за счет оператора системы распределения, а не только потребителей. Поэтому, безусловно, в случае ставки хотя бы 7–8% на старую базу активов будут такие положительные изменения, как снижение стоимости подключения к сетям", – объяснил он.

ЕВА обратилась к Нацкомиссии по энергетике с просьбой установить норму дохода на "старую" регуляторную базу на уровне не менее 8%.

Стимулирующее регулирование – это механизм тарифообразования на основе долгосрочного регулирования тарифов. Этот метод направлен на привлечение инвестиций для строительства и модернизации инфраструктуры сетей, передающих энергоноситель, и стимулирование эффективности расходов распределительных и поставляющих компаний.

Стимулирующее тарифообразование в Украине до сих пор не введено, по информации Delo.ua, Нацкомиссия по энергетике рассматривает возможность такого перехода с 2012 года.

Согласно данным НКРЭКУ, изношенность сетей в Украине составляет 80%, заявлял в 2017 году в эфире NewsOne тогдашний глава ведомства Дмитрий Вовк.

25 июня генеральный секретарь европейской отраслевой ассоциации Eurelectric Кристиан Руби заявил, что для того, чтобы Украина добилась успеха, она должна решить вопрос стимулирования инвестиций в электрические сети.

Врио министра энергетики Ольга Буславец называла стимулирующий тариф единственно возможным способом привлечь инвестиции в электросети.

Теги: инвестиции, энергетика, доходы, тарифы, электроэнергия, приватизация, НКРЭКУ, EBA, Doing Business, инфраструктура, Европейская бизнес-ассоциация, цена, RAB-тариф
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