Минэнергетики призвало НКРЭКУ пересмотреть условия RAB-тарифа в пользу европейского подхода – СМИ

Как стало известно "РБК-Украина", в Министерстве энергетики Украины считают, что предложенная Нацкомиссией, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, методология RAB-тарифа требует доработки.

Министерство энергетики Украины считает методологию стимулирующего регулирования (RAB-тариф), предложенную Нацкомиссией, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), требующей доработки и призывает прислушаться к позиции участников рынка. Об этом говорится в ответе министерства на проект постановления, документ есть в распоряжении "РБК-Украина".

Министерство рекомендует НКРЭКУ принять стимулирующее регулирование с применением показателя WACC для определения нормы дохода согласно европейскиму подходу. В ведомстве отметили, что от корректной методологии тарифа зависит качество распределения электроэнергии, уменьшение стоимости присоединения к электросетям и приватизация государственных облэнерго в перспективе.

В ответе подчеркивается, что при существующей модели тарифообразования финансирование обновления электросетей охватывает незначительный процент от потребностей. Министерство подсчитало, что согласно пятилетним планам развития электросетей в среднем в год необходимо привлекать около 11 млрд грн.

"В то же время за последние три года инвестиции в распределительные сети в соответствии с выполненными инвестпрограммами составляют 4 млрд грн в год", – говорится в документе.

Ведомство отметило, что тарифная методология регулятора должна давать возможность операторам систем распределения достичь снижения уровня SAIDI к среднему по стране – 220 минут и снижения потерь электроэнергии в сетях до 7–7,5%.

В целом в министерстве считают, что предложенная Нацкомиссией методология требует доработки.

"Предлагаем прислушаться к предложениям всех заинтересованных сторон по проекту постановления, чтобы решить накопившиеся годами проблемы распределительных компаний и обеспечить качественное бесперебойное электроснабжение потребителей Украины", – указано в ответе.

По информации Delo.ua, Нацкомиссия по энергетике с 2012 года рассматривает возможность перехода на стимулирующее тарифообразование, но оно до сих пор не введено.

Согласно данным НКРЭКУ, изношенность сетей в Украине составляет 80%, заявлял в 2017 году в эфире NewsOne тогдашний глава ведомства Дмитрий Вовк.

25 июня генеральный секретарь европейской отраслевой ассоциации Eurelectric Кристиан Руби заявил, что для того, чтобы Украина добилась успеха, она должна решить вопрос стимулирования инвестиций в электрические сети.