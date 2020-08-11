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Бизнес ожидает внедрения стимулирующего тарифообразования по европейской методологии — Европейская бизнес-ассоциация

Участники энергорынка и эксперты не согласны с RAB-тарифом на распределение электроэнергии, который предложила Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

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Предложенный НКРЭКУ тариф непривлекателен для инвесторов, считают участники рынка
Предложенный НКРЭКУ тариф – непривлекателен для инвесторов, считают участники рынка
Фото: depositphotos.com

Бизнес надеется на принятие модели тарифообразования на распределение электроэнергии, которое будет интересно инвесторам и поможет модернизировать и развивать электросети. Об этом заявила руководитель Европейской бизнес-ассоциации Анна Деревянко, пишет "Дело".

По ее словам, участники энергорынка и эксперты не принимают модель стимулирующего тарифообразования (RAB-тариф) на распределение электроэнергии, которую предложила Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг [НКРЭКУ]. Бизнес считает, что такая модель не будет стимулировать инвестиции, отметила Деревянко.

"Ведутся дискуссии вокруг того, какое именно тарифообразование должно быть принято: по предложениям регулятора или по предложению рынка. Их отличие в доказанности эффективности. Рынок предлагает применять успешную европейскую модель с правилами, которые понятны инвесторам: ставка возврата капитала на уровне WACC, пересчет ставки ежегодно, начисление на все активы компании", – отметила она.

Деревянко добавила, что регулятор предлагает дифференцировать ставки: 1% начислять на уже построенные активы компании, 15% – на новые. Однако рынок такие условия не принимает, поскольку не видит инвестиционной привлекательности.

Деревянко уверена: если привлекательности правил игры не видит рынок, то и внешние инвесторы вряд ли заинтересуются электросетями.

"Поэтому бизнес все же надеется, что тарифообразование, которое будет интересно инвесторам, будет внедрено в ближайшее время, ведь об этой реформе речь идет уже больше 10 лет", – подчеркнула эксперт.

По информации Delo.ua, Нацкомиссия по энергетике с 2012 года рассматривает возможность перехода на стимулирующее тарифообразование, но оно до сих пор не введено.

Согласно данным НКРЭКУ, изношенность сетей в Украине составляет 80%, заявлял в 2017 году в эфире NewsOne тогдашний глава ведомства Дмитрий Вовк.

25 июня генеральный секретарь европейской отраслевой ассоциации Eurelectric Кристиан Руби заявил, что для того, чтобы Украина добилась успеха, она должна решить вопрос стимулирования инвестиций в электрические сети.

Теги: энергетика, электроэнергия, Анна Деревянко, НКРЭКУ, Европейская бизнес-ассоциация, RAB-тариф
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