С европейским RAB-тарифом облэнерго будут приватизированы в пять раз дороже – Центр экономического восстановления

Шесть государственных облэнерго могут быть приватизированы за 10–14 млрд грн, если для отрасли распределения электроэнергии будет введено стимулирующее тарифообразование с европейскими условиями.

Если регулятор выберет другой вариант внедрения – страна за продажу шести энергетических предприятий сможет получить только 2–3 млрд грн, отметили эксперты Фото: depositphotos.com

Если государственные облэнерго будут приватизированы при внедрении европейского стимулирующего тарифообразования на распределение электроэнергии, то такая продажа может принести в бюджет 10–14 млрд грн, сообщил в Facebook Центр экономического восстановления.

В исследовании "Кризис на рынке электроэнергии. Влияние энергетической инфраструктуры на экономическое развитие страны" эксперты сравнили стоимость приватизации государственных активов при текущем тарифообразовании "Расходы плюс" и при внедрении стимулирующего тарифообразования (RAB-тариф).

"Шесть государственных облэнерго могут быть приватизированы за 10–14 млрд грн. Но только в том случае, если для отрасли распределения электроэнергии будет введено регулятором стимулирующее тарифообразование с европейскими условиями. Если регулятор выберет другой вариант внедрения – страна за продажу шести энергетических предприятий сможет получить только 2–3 млрд грн", – заявили эксперты центра.

Стимулирующее регулирование – это механизм тарифообразования на основе долгосрочного регулирования тарифов. Этот метод направлен на привлечение инвестиций для строительства и модернизации инфраструктуры сетей, передающих энергоноситель, и стимулирование эффективности расходов распределительных и поставляющих компаний.

Согласно данным НКРЭКУ, изношенность сетей в Украине составляет 80%, заявлял в 2017 году в эфире NewsOne тогдашний глава ведомства Дмитрий Вовк.

По информации Delo.ua, Нацкомиссия по энергетике с 2012 года рассматривает возможность перехода на стимулирующее тарифообразование, но оно до сих пор не введено.