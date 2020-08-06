С европейским RAB-тарифом облэнерго будут приватизированы в пять раз дороже – Центр экономического восстановления

Если государственные облэнерго будут приватизированы при внедрении европейского стимулирующего тарифообразования на распределение электроэнергии, то такая продажа может принести в бюджет 10–14 млрд грн, сообщил в Facebook Центр экономического восстановления.
В исследовании "Кризис на рынке электроэнергии. Влияние энергетической инфраструктуры на экономическое развитие страны" эксперты сравнили стоимость приватизации государственных активов при текущем тарифообразовании "Расходы плюс" и при внедрении стимулирующего тарифообразования (RAB-тариф).
"Шесть государственных облэнерго могут быть приватизированы за 10–14 млрд грн. Но только в том случае, если для отрасли распределения электроэнергии будет введено регулятором стимулирующее тарифообразование с европейскими условиями. Если регулятор выберет другой вариант внедрения – страна за продажу шести энергетических предприятий сможет получить только 2–3 млрд грн", – заявили эксперты центра.
Стимулирующее регулирование – это механизм тарифообразования на основе долгосрочного регулирования тарифов. Этот метод направлен на привлечение инвестиций для строительства и модернизации инфраструктуры сетей, передающих энергоноситель, и стимулирование эффективности расходов распределительных и поставляющих компаний.
Согласно данным НКРЭКУ, изношенность сетей в Украине составляет 80%, заявлял в 2017 году в эфире NewsOne тогдашний глава ведомства Дмитрий Вовк.
По информации Delo.ua, Нацкомиссия по энергетике с 2012 года рассматривает возможность перехода на стимулирующее тарифообразование, но оно до сих пор не введено.
25 июня генеральный секретарь европейской отраслевой ассоциации Eurelectric Кристиан Руби заявил, что для того, чтобы Украина добилась успеха, она должна решить вопрос стимулирования инвестиций в электрические сети.