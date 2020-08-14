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RAB-тариф не только устанавливает требования к качеству электроснабжения, но и дает возможности их реализовать – эксперт

Введение модели стимулирующего тарифообразования на электроэнергию (RAB-тарифа) будет выгодно и рядовым потребителям, и бизнесу, и государству, считает исполнительный директор общественного союза "Разумные электросети Украины" Александр Визир.

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По мнению эксперта, введение RAB-тарифа позволит в дальнейшем уменьшить потери в электросетях
По мнению эксперта, введение RAB-тарифа позволит в дальнейшем уменьшить потери в электросетях
Фото: EPA

Модель стимулирующего тарифообразования на электроэнергию (RAB-тариф) не только устанавливает требования к качеству электроснабжения. но и дает возможности их реализовать. Об этом в Facebook 14 августа заявил исполнительный директор общественного союза "Разумные электросети Украины" Александр Визир.

Он отметил, что от его внедрения выгоду получат как рядовые потребители, так и бизнес.

По словам Визира, с таким тарифом в течение четырех лет "умные" счетчики получат 14 млн бытовых потребителей. 

"Они помогают четко мониторить потребление, управлять им и экономить на оплате за электроэнергию", – отметил эксперт.

Кроме этого, как отметил Визир, введение этой модели приведет к уменьшению аварийности и быстрому восстановлению электроснабжения после аварий, а также к потенциальному снижению тарифа на электроэнергию из-за уменьшения потерь в электросетях.

В целом новый тариф позволит снизить стоимость подключения к электросетям как объектам бизнеса, так и рядовым потребителям.

Среди преимуществ введения RAB-тарифа для государства эксперт называет возможность приватизации государственных облэнерго на рыночных условиях, что может принести в госбюджет до 10 млрд грн; рост ВВП на 12,7 млрд грн и создание 31 тыс. рабочих мест.

"Что важно, RAB-регулирование – это не просто больше средств в развитие сетей. Это совершенно новая для Украины система стимулирования развития электросетей, что создает жесткие правила и требования к улучшению качества электроснабжения. Устанавливается, что компании должны реинвестировать половину своей прибыли и 100% амортизационных средств. За два регуляторных периода (восемь лет) операторы распределительных систем должны сократить показатель SAIDI к 100 мин. в городе и 300 мин. в сельской местности. Потери в электросетях должны уменьшиться с более чем 10% до 7,5% в среднем по Украине. За невыполнение этих требований Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, наказывает оператора значительными штрафами в 5% годового дохода – весьма значительная сумма для операторов. Но при всей жесткости требований, в отличие от нынешнего регулирования, стимулирующее регулирование является сбалансированным и не только создает правила и требования, но и позволяет их реализовать", – заявил Визир.

https://www.facebook.com/vizir.alek/posts/3715494941798376

По информации Delo.ua, Нацкомиссия по энергетике с 2012 года рассматривает возможность перехода на стимулирующее тарифообразование, но оно до сих пор не введено.

Согласно данным НКРЭКУ, изношенность сетей в Украине составляет 80%, заявлял в 2017 году в эфире NewsOne тогдашний глава ведомства Дмитрий Вовк.

25 июня генеральный секретарь европейской отраслевой ассоциации Eurelectric Кристиан Руби заявил, что для того, чтобы Украина добилась успеха, она должна решить вопрос стимулирования инвестиций в электрические сети.

Теги: тарифы, электроэнергия, RAB-тариф
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