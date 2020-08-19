НКРЭКУ срывает реформу тарифообразования для электросетей – нардеп Гриб

Предлагаемая Нацкомиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, модель методологии стимулирующего тарифа противоречит успешному европейскому подходу, отметила внефракционный нардеп Виктория Гриб.

Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, срывает реформу тарифообразования для электрических сетей, заявила внефракционный нардеп, член комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Виктория Гриб, пишут "Українські новини".

По ее словам, предлагаемая Нацкомиссией модель методологии стимулирующего тарифа 2013 года противоречит успешному европейскому подходу.

Гриб рассказала, что 17 августа прошли общественные слушания в НКРЭКУ, посвященные методологии RAB-регулирования для операторов системы распределения электроэнергии.

Нардеп подчеркнула, что в Украине крайне плохое состояние электросетей из-за недостатка инвестиций.

"На словах НКРЭКУ понимает, что из-за тарифообразования "Кост+" сети по всей стране изношены на 60–80%, что в Украине – худшее электроснабжение в Европе, уровень SAIDI – 700 мин, потери в сетях тоже самые высокие в Европе – 10%. И тут у любого здравомыслящего человека возникнет вопрос: "Ну а чего ждать, если в Украине инвестируют $200–250 в километр сетей, при том что в Европе инвестируют по $1200–3000 в километр сетей? Только того, что через 10 лет веерные отключения и отсутствие света станут нашей новой реальностью... Из реформ в текущих предложениях регулятора есть только слово "реформа". На позавчерашних публичных слушаниях, игнорируя мнение экспертов, мнение рынка, европейский опыт, регулятор упорно проталкивал старую "азаровскую" методологию 2013 года с разделением баз активов и нерыночными параметрами ставок возврата на активы", – заявила политик.

Гриб отметила, что такая концепция реформы не привлекла ни одного инвестора, а последний иностранный инвестор, американская компания AES Energy, покинул украинский рынок в 2013 году.

Депутат призвала прислушаться к мнению экспертов и учесть европейских опыт, чтобы не повторять прошлых ошибок с введением RAB-тарифа.

По информации Delo.ua, Нацкомиссия по энергетике с 2012 года рассматривает возможность перехода на стимулирующее тарифообразование, но оно до сих пор не введено.

Согласно данным НКРЭКУ, изношенность сетей в Украине составляет 80%, заявлял в 2017 году в эфире NewsOne тогдашний глава ведомства Дмитрий Вовк.

25 июня генеральный секретарь европейской отраслевой ассоциации Eurelectric Кристиан Руби заявил, что для того, чтобы Украина добилась успеха, она должна решить вопрос стимулирования инвестиций в электрические сети.