ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

НКРЭКУ предлагает методику RAB-тарифов, при которой не будет инвестиций в сети – член экспертного совета Минэнерго

Потребность в инвестициях в модернизацию распределительных электросетей в Украине до 2030 года – это сумма порядка $12,5 млрд, но при предложенной Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, методике тарифа этих инвестиций не будет, отметил экс-замминистра энергетики и угольной промышленности, член экспертного совета Минэнерго Сергей Чех.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Сергей Чех: При таких условиях рассчитывать на кредитование наивность
Сергей Чех: При таких условиях рассчитывать на кредитование – наивность
Фото: oilreview.kiev.ua

Реформа тарифообразования для облэнерго уже восемь лет "висит в воздухе" и за это время еще не было предложено ни одной достойной методологии, которая бы привела инвестиции в отрасль. Об этом сегодня на своей странице в сети Facebook написал экс-замминистра энергетики и угольной промышленности, член экспертного совета Министерства энергетики Украины Сергей Чех.

"Вчера на общественных слушаниях НКРЭКУ предложила новое видение методологии внедрения стимулирующего регулирования. Речь шла о разделении баз активов и 3% доходности на старую базу и 16% – на новую. Это уже третий подход к этой реформе от регулятора. Но к сожалению, он все еще далек от успешной европейской практики. Основная проблема различных баз активов и ставок – ОСР (оператор систем распределения. – "ГОРДОН") не сможет в полном объеме и в необходимые сроки выполнить требования по сокращению SAIDI (средняя продолжительность отключения электричества для каждого клиента. – "ГОРДОН") и технологических потерь. Сначала регулятор рассчитывал на ставку на "старую" базу в 1%. Этот подход получил сокрушительную критику от экспертов отрасли, его впопыхах заменили на 3% и достижение SAIDI за 13 лет", – отметил Чех.

По его оценкам, потребность в инвестициях в модернизацию распределительных электросетей в Украине до 2030 года – это сумма порядка $12,5 млрд.

"Любой экономический эксперт скажет, что привлечь такие средства при таких условиях – невозможно. Компания получит отрицательный денежный поток около трети оборота. При таких условиях рассчитывать на кредитование – наивность. Инвестиций в отрасль не будет", – подчеркнул эксперт.

Он добавил, что привлечь инвестиции в отрасль можно будет только при внедрении стимулирующего регулирования по европейской методологии – с начислением ставки доходности на уровне средневзвешенный стоимости капитала на единую базу активов.

"Такая методология используется во всей Европе и позволяет привлекать средства на конкурентном инвестиционном рынке, обновлять электросети и выполнять требования регулятора для повышения показателей качества электроснабжения. Все представители облэнерго, принимавшие участие в общественных обсуждениях, единогласно говорили, что 3% на старую базу – совершенно недостаточно для обновления сетей", – отметил Чех.

Эксперт сообщил, что представители государственных облэнерго, в которые Фонд госимущества планировал привлечь инвесторов в рамках "большой" приватизации, также предлагали подход со значительно более высокой ставкой на "старую" базу, чем предложение регулятора. Представители "Хмельницкийоблэнерго" отметили, что для реализации плана обновления сетей и сокращения уровня SAIDI ставка доходности на старую базу должна быть не менее 9%, а представитель "Черкассыоблэнерго" назвал показатель в 12,5%. Государственные "Харьковоблэнерго" и "Запорожьеоблэнерго" предложили госрегулятору ставку доходности в 15%.

По словам Чеха, госрегулятор не услышал позицию экспертов и представителей компаний, деятельность которых регулирует, и в итоге зафиксировал в протоколе заседания неприемлемые для них условия внедрения RAB-тарифа.

"Складывается впечатление, что он принял эти условия исключительно для себя", – подчеркнул он.

По словам члена экспертного совета при Минэнерго, этот орган уже неоднократно предоставлял регулятору расчеты и аргументы, почему методология с разделением баз активов – провальный вариант, а внедрение европейской модели – лучшее решение для украинского рынка.

"Говорили о возможности привлекать кредиты, и об инвестпривлекательности страны, и о приватизации государственных активов. Снова призываю регулятора прислушаться к мнению участников рынка и экспертов. Нельзя в очередной раз проваливать реформу тарифообразования", – резюмировал Сергей Чех.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=185490032937954&id=100044308741684

Стимулирующее регулирование – это механизм тарифообразования на основе долгосрочного регулирования тарифов. Этот метод направлен на привлечение инвестиций для строительства и модернизации инфраструктуры сетей, передающих энергоноситель, и стимулирование эффективности расходов распределительных и поставляющих компаний.

По информации Delo.ua, Нацкомиссия по энергетике с 2012 года рассматривает возможность перехода на стимулирующее тарифообразование, но оно до сих пор не введено.

Согласно данным НКРЭКУ, изношенность сетей в Украине составляет 80%, заявлял в 2017 году в эфире NewsOne тогдашний глава ведомства Дмитрий Вовк.

25 июня генеральный секретарь европейской отраслевой ассоциации Eurelectric Кристиан Руби заявил, что для того, чтобы Украина добилась успеха, она должна решить вопрос стимулирования инвестиций в электрические сети.

Врио министра энергетики Ольга Буславец называла стимулирующий тариф единственно возможным способом привлечь инвестиции в электросети.

Теги: энергетика, тарифы, Фонд госимущества, электроснабжение, НКРЭКУ, реформа, инфраструктура, Сергей Чех, RAB-тариф
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Лучше светить интеллектом". Тарзан в полосатых плавках засветил мышцы
"Лучше светить интеллектом". Тарзан в полосатых плавках засветил мышцы
  "На чужом несчастье счастье не построишь!", "Это прекрасно, когда люди счастливы". Подписчики Остапчука прокомментировали его намерение жениться на Горняк
  "На чужом несчастье счастье не построишь!", "Это прекрасно, когда люди счастливы". Подписчики Остапчука прокомментировали его намерение жениться на Горняк
"Против Трампа". 18-летняя Билли Айлиш призвала американцев голосовать за Байдена
"Против Трампа". 18-летняя Билли Айлиш призвала американцев голосовать за Байдена
"От него я унаследовала лучшие качества жизни". Волочкова показала отца
"От него я унаследовала лучшие качества жизни". Волочкова показала отца
36-летняя Уайлд стала режиссером фильма о супергерое из Marvel
36-летняя Уайлд стала режиссером фильма о супергерое из Marvel
50-летний Батлер расстался со своей девушкой
50-летний Батлер расстался со своей девушкой
"Невеста – в черном, жених – в сером". Супруга Стинга показала свои свадебные фотографии
"Невеста – в черном, жених – в сером". Супруга Стинга показала свои свадебные фотографии
"Изгибы". Пышнотелая Деми Роуз снялась топлес
"Изгибы". Пышнотелая Деми Роуз снялась топлес
"Пусть голоса этих людей услышат по всему миру". Стивен Фрай поддержал протесты в Беларуси. Видео
"Пусть голоса этих людей услышат по всему миру". Стивен Фрай поддержал протесты в Беларуси. Видео
  "Бомба-ракета". Бабкин выпустил клип со своей женой в главной роли. Видео
  "Бомба-ракета". Бабкин выпустил клип со своей женой в главной роли. Видео
"Похожа на Тину Тернер". Гайтана позировала в платье с высоким разрезом
"Похожа на Тину Тернер". Гайтана позировала в платье с высоким разрезом
Хайек показала с мужем любовь во время "короны"
Хайек показала с мужем любовь во время "короны"
Шоптенко рассказала о страстном танце с Винником и первом миллионе шагов
Шоптенко рассказала о страстном танце с Винником и первом миллионе шагов
Поклонники Собчак о ее фото с мужем: С Виторганом была окрыленная, с невинной улыбкой. В этом браке осталась самой собой
Поклонники Собчак о ее фото с мужем: С Виторганом была окрыленная, с невинной улыбкой. В этом браке осталась самой собой
"Туризм запрещен". Певицу Приходько не пустили в США
"Туризм запрещен". Певицу Приходько не пустили в США
Белла Хадид показала тело в раздельном купальнике
Белла Хадид показала тело в раздельном купальнике
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Жена бывшего нардепа Гаврилюка – мужу: Если бы могла вернуться на шесть лет назад, второй раз бы к тебе не подошла
Жена бывшего нардепа Гаврилюка – мужу: Если бы могла вернуться на шесть лет назад, второй раз бы к тебе не подошла
  Соседов раскрыл подробности конфликта Пугачевой и Легкоступовой
Соседов раскрыл подробности конфликта Пугачевой и Легкоступовой
Дорофеева в прозрачной одежде станцевала под трек Скриптонита. Видео
Дорофеева в прозрачной одежде станцевала под трек Скриптонита. Видео
"Вот это танцы со звездами!". 72-летняя Нина Матвиенко станцевала во дворе перед своим домом
"Вот это танцы со звездами!". 72-летняя Нина Матвиенко станцевала во дворе перед своим домом
"Идеальная теща". Мать певицы Loboda показала своего зятя
"Идеальная теща". Мать певицы Loboda показала своего зятя
"Эта фотография молитва за ваши черные душонки". Астафьева показала грудь в мокром платье
"Эта фотография – молитва за ваши черные душонки". Астафьева показала грудь в мокром платье
"Лида с ума сошла. Надо разводиться". Алибасов нанял Жорина для расторжения брака с Федосеевой-Шукшиной
"Лида с ума сошла. Надо разводиться". Алибасов нанял Жорина для расторжения брака с Федосеевой-Шукшиной
"Не хотят, чтобы Валентину фотографировали в гробу". Сафронов предположил, почему похороны Легкоступовой будут закрытыми
"Не хотят, чтобы Валентину фотографировали в гробу". Сафронов предположил, почему похороны Легкоступовой будут закрытыми
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS