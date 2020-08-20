НКРЭКУ предлагает методику RAB-тарифов, при которой не будет инвестиций в сети – член экспертного совета Минэнерго

Потребность в инвестициях в модернизацию распределительных электросетей в Украине до 2030 года – это сумма порядка $12,5 млрд, но при предложенной Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, методике тарифа этих инвестиций не будет, отметил экс-замминистра энергетики и угольной промышленности, член экспертного совета Минэнерго Сергей Чех.

Реформа тарифообразования для облэнерго уже восемь лет "висит в воздухе" и за это время еще не было предложено ни одной достойной методологии, которая бы привела инвестиции в отрасль. Об этом сегодня на своей странице в сети Facebook написал экс-замминистра энергетики и угольной промышленности, член экспертного совета Министерства энергетики Украины Сергей Чех.

"Вчера на общественных слушаниях НКРЭКУ предложила новое видение методологии внедрения стимулирующего регулирования. Речь шла о разделении баз активов и 3% доходности на старую базу и 16% – на новую. Это уже третий подход к этой реформе от регулятора. Но к сожалению, он все еще далек от успешной европейской практики. Основная проблема различных баз активов и ставок – ОСР (оператор систем распределения. – "ГОРДОН") не сможет в полном объеме и в необходимые сроки выполнить требования по сокращению SAIDI (средняя продолжительность отключения электричества для каждого клиента. – "ГОРДОН") и технологических потерь. Сначала регулятор рассчитывал на ставку на "старую" базу в 1%. Этот подход получил сокрушительную критику от экспертов отрасли, его впопыхах заменили на 3% и достижение SAIDI за 13 лет", – отметил Чех.

По его оценкам, потребность в инвестициях в модернизацию распределительных электросетей в Украине до 2030 года – это сумма порядка $12,5 млрд.

"Любой экономический эксперт скажет, что привлечь такие средства при таких условиях – невозможно. Компания получит отрицательный денежный поток около трети оборота. При таких условиях рассчитывать на кредитование – наивность. Инвестиций в отрасль не будет", – подчеркнул эксперт.

Он добавил, что привлечь инвестиции в отрасль можно будет только при внедрении стимулирующего регулирования по европейской методологии – с начислением ставки доходности на уровне средневзвешенный стоимости капитала на единую базу активов.

"Такая методология используется во всей Европе и позволяет привлекать средства на конкурентном инвестиционном рынке, обновлять электросети и выполнять требования регулятора для повышения показателей качества электроснабжения. Все представители облэнерго, принимавшие участие в общественных обсуждениях, единогласно говорили, что 3% на старую базу – совершенно недостаточно для обновления сетей", – отметил Чех.

Эксперт сообщил, что представители государственных облэнерго, в которые Фонд госимущества планировал привлечь инвесторов в рамках "большой" приватизации, также предлагали подход со значительно более высокой ставкой на "старую" базу, чем предложение регулятора. Представители "Хмельницкийоблэнерго" отметили, что для реализации плана обновления сетей и сокращения уровня SAIDI ставка доходности на старую базу должна быть не менее 9%, а представитель "Черкассыоблэнерго" назвал показатель в 12,5%. Государственные "Харьковоблэнерго" и "Запорожьеоблэнерго" предложили госрегулятору ставку доходности в 15%.

По словам Чеха, госрегулятор не услышал позицию экспертов и представителей компаний, деятельность которых регулирует, и в итоге зафиксировал в протоколе заседания неприемлемые для них условия внедрения RAB-тарифа.

"Складывается впечатление, что он принял эти условия исключительно для себя", – подчеркнул он.

По словам члена экспертного совета при Минэнерго, этот орган уже неоднократно предоставлял регулятору расчеты и аргументы, почему методология с разделением баз активов – провальный вариант, а внедрение европейской модели – лучшее решение для украинского рынка.

"Говорили о возможности привлекать кредиты, и об инвестпривлекательности страны, и о приватизации государственных активов. Снова призываю регулятора прислушаться к мнению участников рынка и экспертов. Нельзя в очередной раз проваливать реформу тарифообразования", – резюмировал Сергей Чех.

Стимулирующее регулирование – это механизм тарифообразования на основе долгосрочного регулирования тарифов. Этот метод направлен на привлечение инвестиций для строительства и модернизации инфраструктуры сетей, передающих энергоноситель, и стимулирование эффективности расходов распределительных и поставляющих компаний.

По информации Delo.ua, Нацкомиссия по энергетике с 2012 года рассматривает возможность перехода на стимулирующее тарифообразование, но оно до сих пор не введено.

Согласно данным НКРЭКУ, изношенность сетей в Украине составляет 80%, заявлял в 2017 году в эфире NewsOne тогдашний глава ведомства Дмитрий Вовк.

25 июня генеральный секретарь европейской отраслевой ассоциации Eurelectric Кристиан Руби заявил, что для того, чтобы Украина добилась успеха, она должна решить вопрос стимулирования инвестиций в электрические сети.

Врио министра энергетики Ольга Буславец называла стимулирующий тариф единственно возможным способом привлечь инвестиции в электросети.