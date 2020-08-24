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Внедрение в Украине эффективного стимулирующего регулирования для электросетей важно для всей инфраструктуры – Energy Show Electricity Market

Реформа тарифообразования для операторов распределения электроэнергии будет успешной, если Украина применит подходы к RAB-тарифу, проверенные в европейских странах и основанные на формульном подходе, отметили участники форума Energy Show Electricity Market.

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Стимулирующее тарифообразование в Украине до сих пор не введено
Стимулирующее тарифообразование в Украине до сих пор не введено
Фото: depositphotos.com

Реформа всех отраслей инфраструктуры Украины зависит от того, как будет внедрено стимулирующее регулирование для операторов системы распределения электроэнергии, к такому выводу пришли участники панельной дискуссии "Первый год: как работает рынок электроэнергии в Украине" на форуме Energy Show Electricity Market, пишут "Українські новини".

"На эту модель стимулирующего регулирования смотрит не только сектор энергетической инфраструктуры. На это смотрят сектор общей инженерной инфраструктуры нашего централизованного теплообеспечения и наши водоканалы. Они ждут также решения ситуации с этой инфраструктурой. И раньше спрашивали, за счет чего строить новые энергоблоки. А те же британцы рассматривают модель RAB-регулирования, где за счет доходности инвесторов строятся новые энергоблоки. То есть контекст масштабный", – цитирует агентство председателя энергетического сообщества Украины Energy Club Андрея Кострицу.

Эта реформа будет успешной, если Украина применит подходы к RAB-тарифу, проверенные в европейских странах и основанные на формульном подходе, добавила нардеп от "Слуги народа" Людмила Буймистер.

"Мы сами себе придумываем проблемы и считаем, сколько инвестировано или недоинвестировано. Вместо того, чтобы принимать четкие, проверенные временем во многих других странах принципы формульного образования тарифа, привязывать к понятным показателям и двигаться в проверенном направлении", – подчеркнула она.

Стимулирующее регулирование – это механизм тарифообразования на основе долгосрочного регулирования тарифов. Этот метод направлен на привлечение инвестиций для строительства и модернизации инфраструктуры сетей, передающих энергоноситель, и стимулирование эффективности расходов распределительных и поставляющих компаний.

Стимулирующее тарифообразование в Украине до сих пор не введено, по информации Delo.ua, Нацкомиссия по энергетике рассматривает возможность такого перехода с 2012 года.

Согласно данным НКРЭКУ, изношенность сетей в Украине составляет 80%, заявлял в 2017 году в эфире NewsOne тогдашний глава ведомства Дмитрий Вовк.

Европейская бизнес-ассоциация обратилась к Нацкомиссии по энергетике с просьбой пересмотреть норму дохода для операторов систем распределения и определить ее на уровне не менее 8%.

Теги: инвестиции, энергетика, тарифы, электроэнергия, НКРЭКУ, реформа, инфраструктура, Людмила Буймистер, RAB-тариф
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