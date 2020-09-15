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Украине нужно удешевить и ускорить процедуру подключения к электросетям для привлечения инвесторов – эксперт

Стоимость и срок подключения к электросетям в странах учитываются при составлении рейтинга легкости ведения бизнеса Doing Business от Всемирного банка; при нынешнем подходе к этой процедуре Украина является "неконкурентной локацией" для развития бизнеса, считает председатель союза "Умные электросети Украины" Александр Визир.

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Визир: Стоимость присоединения к электросетям может и должна быть снижена
Визир: Стоимость присоединения к электросетям может и должна быть снижена
Фото: Олександр Візір / Facebook

Процедура подключения к электросетям в Украине должна быть более дешевой, считает председатель союза "Умные электросети Украины" Александр Визир.

"Стоимость присоединения к электросетям может и должна быть снижена. С действующими подходами к присоединению к электросетям – мы, как страна, неконкурентная локация для развития бизнеса. Вопрос присоединения к электросетям – важный и для бытовых потребителей, и для уже существующего бизнеса, и для привлечения нового (инвестиционной привлекательности страны). Процедура присоединения учитывается в рейтинге ведения бизнеса Doing Business, показывающем иностранным инвесторам, насколько страна готова их принимать", – написал эксперт в Facebook. 

Украинские предприниматели, по данным Визира, сталкиваются с проблемами при подключении к электросетям. 

"Для улучшения процедуры надо сократить время присоединения и снизить его стоимость. Срок присоединения в 350 дней потребителя от 1 МВт (это двухподъездный дом на 16-этажей с централизованным отоплением) – выглядит как-то сюрреалистично. Причины понятны – надо упрощать процедуру", – отметил эксперт. 

Сейчас, по его словам, стоимость подключения "небольшого магазина" в Киеве составляет около 358 тыс. грн. 

"Умные электросети Украины" предложили внести ряд изменений в нормативно-правовые акты Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

В частности, речь идет об "увеличении ставки дохода на "старую" регуляторную базу активов до 6% и использование полученных средств для удешевления стоимости присоединений", отметил Визир. 

"Изменения предусматривают, что заказчики присоединений, которые являются потребителями электрической энергии, будут оплачивать исключительно стоимость строительства линии электропередачи к своему объекту потребления, не оплачивая подстанционную составляющую (плату за присоединенную мощность). Подстанционная составляющая в полной мере будет выполняться за счет оператора системы распределения. Такие действия позволят уменьшить стоимость присоединения на 30–40%", – добавил он. 

В случае внедрения этих предложений стоимость подключения "небольшого магазина" в Киеве может сократиться с 358 тыс. грн. до 214 тыс. грн, пишет Визир. 

https://www.facebook.com/vizir.alek/posts/3813704718644064

Стимулирующее регулирование – это механизм тарифообразования на основе долгосрочного регулирования тарифов. Этот метод направлен на привлечение инвестиций для строительства и модернизации инфраструктуры сетей, передающих энергоноситель, и стимулирование эффективности расходов распределительных и поставляющих компаний. 

НКРЭКУ на заседании 26 августа приняла методику стимулирующего тарифообразования с разделением активов компании на "старую" и "новую" базы со ставкой доходности, соответственно, в 3% и 16,74%.

Теги: инвестиции, энергетика, тарифы, НКРЭКУ, предприниматели, Doing Business, RAB-тариф
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