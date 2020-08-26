Приватизация облэнерго будет сорвана из-за НКРЭКУ и ее методологии RAB – нардеп Буймистер

Программа приватизации, которая заложена Фондом государственного имущества, будет де-факто обесценена из-за методологии RAB-тарифа, заложенной Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, заявила народный депутат от "Слуги народа" Людмила Буймистер.

Буймистер: С такой ставкой 3% на старые активы мы получим отрицательный денежный поток Фото: Людмила Буймистер / YouTube

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, предложила такой подход к RAB-тарифу, при котором будет сорвана программа приватизации государственной доли в облэнерго Украины, заявила народный депутат от "Слуги народа" Людмила Буймистер сегодня на заседании НКРЭКУ. Трансляцию ведомства вело в своем YouTube.

НКРЭКУ приняла методику стимулирующего тарифообразования с разделением активов компании на "старую" и "новую" базы со ставкой доходности, соответственно, в 3% и 16,74%.

"С такой ставкой 3% на старые активы мы получим отрицательный денежный поток. Это означает, что и программа приватизации, которая сегодня у Фонда государственного имущества, будет де-факто обесценена, потому что я прекрасно понимаю, что если методология показывает отрицательный денежный поток, то мы не получим того эффекта от приватизации. У нас закладываются из года в год поступления от приватизации в бюджет нашей страны, но с такой методологией мы не получим того эффекта, которого мы хотим достичь", – заявила Буймистер.

Она считает, что особенно отрицательно это скажется на государственных облэнерго.

"Я посчитала модель с предложенными тремя и 15 процентами, 15,72%, которые сегодня есть в проекте постановления. Я вижу у себя отрицательный денежный поток во многих облэнерго в нынешних условиях. И особенно этот отрицательный денежный поток мы будем наблюдать именно на государственных облэнерго, которые находятся в значительно худшем денежном состоянии, чем некоторые другие облэнерго в нашей стране", – подчеркнула нардеп.

Стимулирующее регулирование – это механизм тарифообразования на основе долгосрочного регулирования тарифов. Этот метод направлен на привлечение инвестиций для строительства и модернизации инфраструктуры сетей, передающих энергоноситель, и стимулирование эффективности расходов распределительных и поставляющих компаний.

Нацкомиссия по энергетике рассматривает возможность перехода на такое тарифообразование с 2012 года.

Европейская бизнес-ассоциация обратилась к Нацкомиссии по энергетике с просьбой пересмотреть норму дохода для операторов систем распределения и определить ее на уровне не менее 8%.