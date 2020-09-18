Кучеренко: 300 тысячам киевлян сделают перерасчеты за горячую воду и тепло

Народный депутат от "Батьківщини", кандидат в мэры Киева Алексей Кучеренко заявил, что принятое Антимонопольным комитетом решение обязать предприятие "Евро-Реконструкция" сделать перерасчет и заключить новые договоры стало следствием ряда его обращений в органы исполнительной власти.

Антимонопольный комитет Украины обязал общество с ограниченной ответственностью "Евро-Реконструкция" снизить тарифы и сделать соответствующие перерасчеты для 300 тыс. киевлян, которым компания подает горячую воду и тепло. Как заявил в Facebook народный депутат от "Батьківщини", кандидат в мэры Киева Алексей Кучеренко, принятое решение стало следствием ряда его обращений в органы исполнительной власти.

"Наши совместные усилия и обращения к правительству, НКРЭКУ и Антимонопольному комитету привели к мощному результату. Как мы вам и говорили – "Евро-Реконструкция" осуществляла завышенные начисления и теперь обязана сделать перерасчет и вернуть деньги киевлянам! Это очень знаковая победа!" – написал Кучеренко.

Основанием для снижения тарифа на тепло АМКУ назвал значительное снижение цен на газ. Антимонопольный комитет обязал "Евро-Реконструкцию" сделать перерасчет за прошлый отопительный сезон, а также перезаключить договоры по сниженным тарифам.