Ряд облгазов направил потребителям письма с "сомнительными начислениями" после смены поставщика – консультационный центр

Как информирует консультационный центр "ГазПравда", потребители из разных городов Украины начали сообщать о начислении температурных коэфициентов за период с 2015 по 2018 год.

Ряд украинских облгазов совместно с аффилированными газсбытами направил потребителям письма с "сомнительными начислениями температурных коэффициентов" после смены ими поставщика. Об этом консультационный центр "ГазПравда" сообщил, ссылаясь на обращения потребителей.

"Задолженность 502,52 грн возникла в результате неправомерных начислений по температурным коэффициентам с октября 2018 года. Сейчас вытащили новую надуманную задолженность в сумме 581,27 грн за температурные коэффициенты, которые они уже насчитали с 1 декабря 2015 по 30 сентября 2018 года", – цитирует центр потребителя из Каменца Днепропетровской области.

"ГазПравда" пишет, что аналогичные сообщения получил из Киева и других городов Украины.

Начисления по температурным показателям центр считает незаконным и советует потребителям обращаться в Нацкомиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, а также в Госпродпотребслужбу.

С 1 августа 2020 года в Украине заработал рынок газа. Население может свободно менять поставщика. "Нафтогаз" опубликовал новые тарифные планы.

В случае начисления температурных показателей за период с 2015 года "ГазПравда" рекомендует потребителям в первую очередь обратиться в колл-центр своего поставщика и выяснить происхождение долга. Затем предлагают такой алгоритм действий:

Отправить к поставщику газа претензию с требованием осуществления перерасчета. Получить ответ на претензию. В случае, если перерасчет не провели, рекомендуют направить жалобы в НКРЭКУ и Госпродпотребслужбу. Требовать произвести перерасчет начислений в судебном порядке.