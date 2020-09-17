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Ряд облгазов направил потребителям письма с "сомнительными начислениями" после смены поставщика – консультационный центр

Как информирует консультационный центр "ГазПравда", потребители из разных городов Украины начали сообщать о начислении температурных коэфициентов за период с 2015 по 2018 год.

Эксперты "ГазПравды" настаивают на незаконности начислений
Эксперты "ГазПравды" настаивают на незаконности начислений
Фото: depositphotos.com

Ряд украинских облгазов совместно с аффилированными газсбытами направил потребителям письма с "сомнительными начислениями температурных коэффициентов" после смены ими поставщика. Об этом консультационный центр "ГазПравда" сообщил, ссылаясь на обращения потребителей. 

"Задолженность 502,52 грн возникла в результате неправомерных начислений по температурным коэффициентам с октября 2018 года. Сейчас вытащили новую надуманную задолженность в сумме 581,27 грн за температурные коэффициенты, которые они уже насчитали с 1 декабря 2015 по 30 сентября 2018 года", – цитирует центр потребителя из Каменца Днепропетровской области. 

"ГазПравда" пишет, что аналогичные сообщения получил из Киева и других городов Украины. 

Начисления по температурным показателям центр считает незаконным и советует потребителям обращаться в Нацкомиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, а также в Госпродпотребслужбу. 

С 1 августа 2020 года в Украине заработал рынок газа. Население может свободно менять поставщика. "Нафтогаз" опубликовал новые тарифные планы. 

В случае начисления температурных показателей за период с 2015 года "ГазПравда" рекомендует потребителям в первую очередь обратиться в колл-центр своего поставщика и выяснить происхождение долга. Затем предлагают такой алгоритм действий:

  1. Отправить к поставщику газа претензию с требованием осуществления перерасчета. 
  2. Получить ответ на претензию. В случае, если перерасчет не провели, рекомендуют направить жалобы в НКРЭКУ и Госпродпотребслужбу. 
  3. Требовать произвести перерасчет начислений в судебном порядке. 

С 1 августа 2020 года в Украине заработал рынок газа. Население может свободно менять поставщика. "Нафтогаз" опубликовал новые тарифные планы. 

Теги: газ, тарифы, облгаз, жалоба
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