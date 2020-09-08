"Нафтогаз" опубликовал новые тарифные планы

Для бытовых потребителей в Украине доступны два тарифа – "лунный" и "годовой", сообщили в пресс-службе НАК "Нафтогаз України".

Группа "Нафтогаз" предложила для бизнеса "годовой", "квартальный" и "лунный" тарифы, которые помогают сформировать портфель закупок и полностью удовлетворить потребности в природном газе. Об этом сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз України" 8 сентября.

Тариф "годовой" подходит для газоснабжающих компаний: учет среднего профиля по пять лет, привязка к ежедневным котировки газового хаба NCG, различные условия оплаты (предоплата, постоплата, подекадная оплата), сказано в релизе.

По информации компании, тариф "квартальный" будет доступен на четвертый квартал 2020 года и на первый квартал 2021-го лотами до 150 тыс. м³ в рамках торгов на Украинской энергетической бирже (УЭБ). Цена газа фиксируется в момент заключения сделки на бирже и будет неизменной весь квартал, а газ будет поставляться равными частями в течение квартала.

Тариф "лунный" доступен в виде лота до 50 тыс. м³ на УЭБ с фиксированной ценой в течение месяца. Заказать газ в рамках тарифа можно с поставкой в текущем месяце, на месяц вперед и на два месяца вперед.

Для бытовых потребителей доступны два тарифа: "лунный" и "годовой". По условиям первого, цена газа меняется ежемесячно, в зависимости от колебаний цены на рынке. Оплата за потребленный газ происходит в следующем месяце после поставки.

По условиям второго тарифа, цена и расчетный объем потребления газа фиксируются при заключении договора. Потребитель ежемесячно платит фиксированную сумму за газ в течение года, а в случае, если использует меньше запланированного объема, в конце года сэкономленная сумма вернется на его счет, подчеркнули на предприятии.

С 1 августа 2020 года в Украине заработал рынок газа. Население может свободно менять поставщика. 26 августа газопоставляющая компания "Нафтогаз України" повысила стоимость газа для населения при заключении контракта на год в период с 16-го по 30 сентября до 5,24 грн за 1 м³.

"Нафтогаз України" имеет монопольный доступ к природному газу, который добывают государственные компании – "Укргазвидобування" и "Чорноморнафтогаз", это составляет более 73% всей добычи газа в Украине, отмечает Delo.ua. 5 августа в парламенте был зарегистрирован законопроект №3958, который предусматривает лишение "Нафтогазу України" монопольного положения.