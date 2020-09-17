От признания неконституционными положений законодательства о "зеленых" тарифах пострадает бизнес и инвесторы – ассоциации

В развитии возобновляемой энергетики не заинтересованы украинские бизнесмены, которые сейчас "грабят государственные шахты", заявил соучредитель Ассоциации возобновляемой энергетики Украины Игорь Тынный, комментируя начало Конституционным Судом производства по обжалованию "зеленых" тарифов. По его данным, речь идет в том числе об Игоре Коломойском, Геннадии Боголюбове и Викторе Пинчуке.

От признания неконституционными отдельных положений законов "Об альтернативных источниках энергии" и "О рынке электроэнергии" пострадают представители украинского бизнеса и инвесторы, заявила директор Европейско-украинского энергетического агентства Александра Гуменюк 16 сентября на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина".

"От принятия решения Конституционного Суда о признании неконституционным "зеленого" тарифа и вообще механизма поддержки "зеленой" энергетики пострадают именно бизнес, домохозяйства и инвесторы, которые заранее планируют участвовать в аукционах, которые не идут на механизм "зеленого" тарифа", – сказала она, комментируя начало Конституционным Судом производства по обжалованию "зеленых" тарифов.

Представитель Ассоциации солнечной энергетики Украины Татьяна Лисовец добавила, что ассоциация присоединяется к защите "зеленой" энергетики в Конституционном Суде.

Она сказала, что 47 нардепов, которые подали в КС представление о неконституционности положений, нарушают "своими руками измененное законодательство", которое начало действовать с 1 августа. Это вызывает непонимание у инвесторов, они разочаровываются в гарантиях государства относительно инвестиционного климата и возврата инвестиций, добавила Лисовец.

В развитии возобновляемой энергетики не заинтересованы украинские бизнесмены, которым интересен "грабеж традиционной энергетики", заявил соучредитель Ассоциации возобновляемой энергетики Украины Игорь Тынный.

"Когда после 11 лет [действия] правил кто-то пытается поставить их под сомнение, падает рейтинг инвестиционной привлекательности Украины. Кто заинтересован в этом? Ферросплавное лобби, господа [Игорь] Коломойский, [Геннадий] Боголюбов, [Виктор] Пинчук – это люди, которые не заинтересованы в развитии любой новой энергетики, заинтересованы лишь в грабеже существующей традиционной", – сказал Тынный.

На рассмотрении Конституционного Суда находится представление 47 нардепов, которые хотят признать неконституционными ряд положений законов "Об альтернативных источниках энергии" и "О рынке электроэнергии". По данным "Цензор.НЕТ", его подали депутаты, которые входят "в орбиту влияния Коломойского".