От признания неконституционными положений законодательства о "зеленых" тарифах пострадает бизнес и инвесторы – ассоциации

От признания неконституционными отдельных положений законов "Об альтернативных источниках энергии" и "О рынке электроэнергии" пострадают представители украинского бизнеса и инвесторы, заявила директор Европейско-украинского энергетического агентства Александра Гуменюк 16 сентября на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина".
"От принятия решения Конституционного Суда о признании неконституционным "зеленого" тарифа и вообще механизма поддержки "зеленой" энергетики пострадают именно бизнес, домохозяйства и инвесторы, которые заранее планируют участвовать в аукционах, которые не идут на механизм "зеленого" тарифа", – сказала она, комментируя начало Конституционным Судом производства по обжалованию "зеленых" тарифов.
Представитель Ассоциации солнечной энергетики Украины Татьяна Лисовец добавила, что ассоциация присоединяется к защите "зеленой" энергетики в Конституционном Суде.
Она сказала, что 47 нардепов, которые подали в КС представление о неконституционности положений, нарушают "своими руками измененное законодательство", которое начало действовать с 1 августа. Это вызывает непонимание у инвесторов, они разочаровываются в гарантиях государства относительно инвестиционного климата и возврата инвестиций, добавила Лисовец.
В развитии возобновляемой энергетики не заинтересованы украинские бизнесмены, которым интересен "грабеж традиционной энергетики", заявил соучредитель Ассоциации возобновляемой энергетики Украины Игорь Тынный.
"Когда после 11 лет [действия] правил кто-то пытается поставить их под сомнение, падает рейтинг инвестиционной привлекательности Украины. Кто заинтересован в этом? Ферросплавное лобби, господа [Игорь] Коломойский, [Геннадий] Боголюбов, [Виктор] Пинчук – это люди, которые не заинтересованы в развитии любой новой энергетики, заинтересованы лишь в грабеже существующей традиционной", – сказал Тынный.
На рассмотрении Конституционного Суда находится представление 47 нардепов, которые хотят признать неконституционными ряд положений законов "Об альтернативных источниках энергии" и "О рынке электроэнергии". По данным "Цензор.НЕТ", его подали депутаты, которые входят "в орбиту влияния Коломойского".