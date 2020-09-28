Кучеренко показал Верещук, что опираться нужно на киевлян, а не на президента

Пару слов о позиционировании.

Уже готов ловить камни, которые в меня будут бросать и со стороны Кучеренко, и со стороны Верещук.

Оба кандидата позиционируют себя на этих обложках правильно со своей стороны.

Фото: Сергій Биков / Facebook

Когда Ирина Верещук заявляет в интервью, что в ее команде президент, она подразумевает, что в городе главный именно мэр. И здесь кандидат от "Слуги народа" пытается воспользоваться фактом, что президент Владимир Зеленский остается самым популярным национальным политиком.

С учетом низкой узнаваемости в контексте местной политики ход Верещук можно считать правильным.

С другой стороны, интервью Алексея Кучеренко является своеобразным ответом на интервью Ирины Верещук. Кандидат от "Батьківщини" показывает, что опираться нужно на горожан, а не на президента. Особенно, когда речь идет о местных выборах.

Алексей Юрьевич, в отличие от своего визави, глубже в местной повестке дня. На каждом эфире он предпочитает больше говорить о коммунальном хозяйстве, чем о национальной политике. И даже когда говорит об общегосударственной проблематике, он говорит о ней через призму обычного человека – гражданина и потребителя государственных и коммунальных услуг.

В свою же очередь, Ирина Верещук предпочитает на телеэфирах говорить обо всей стране больше, чем о Киеве. При этом она достойный партийный спикер национального уровня, хоть и мало уделяет внимания местному контексту. Иногда из-за этого складывается впечатление, что Верещук понарошку баллотируется в мэры, хоть и является главным претендентом выйти во второй тур с Виталием Кличко.

Источник: Сергій Биков / Facebook