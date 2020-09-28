ГОРДОН
 
 
Сергей Быков
Сергей Быков

Глава Института публичной политики и консалтинга "Инполит"


все материалы автора

Кучеренко показал Верещук, что опираться нужно на киевлян, а не на президента

Этот материал можно прочитать и на украинском языке

Пару слов о позиционировании.

Уже готов ловить камни, которые в меня будут бросать и со стороны Кучеренко, и со стороны Верещук.

Оба кандидата позиционируют себя на этих обложках правильно со своей стороны.

Фото: Сергій Биков / Facebook
Фото: Сергій Биков / Facebook

Когда Ирина Верещук заявляет в интервью, что в ее команде президент, она подразумевает, что в городе главный именно мэр. И здесь кандидат от "Слуги народа" пытается воспользоваться фактом, что президент Владимир Зеленский остается самым популярным национальным политиком.

С учетом низкой узнаваемости в контексте местной политики ход Верещук можно считать правильным.

С другой стороны, интервью Алексея Кучеренко является своеобразным ответом на интервью Ирины Верещук. Кандидат от "Батьківщини" показывает, что опираться нужно на горожан, а не на президента. Особенно, когда речь идет о местных выборах.

Алексей Юрьевич, в отличие от своего визави, глубже в местной повестке дня. На каждом эфире он предпочитает больше говорить о коммунальном хозяйстве, чем о национальной политике. И даже когда говорит об общегосударственной проблематике, он говорит о ней через призму обычного человека – гражданина и потребителя государственных и коммунальных услуг.

В свою же очередь, Ирина Верещук предпочитает на телеэфирах говорить обо всей стране больше, чем о Киеве. При этом она достойный партийный спикер национального уровня, хоть и мало уделяет внимания местному контексту. Иногда из-за этого складывается впечатление, что Верещук понарошку баллотируется в мэры, хоть и является главным претендентом выйти во второй тур с Виталием Кличко.

Источник: Сергій Биков / Facebook

Теги: Киев, Алексей Кучеренко, Ирина Верещук, местные выборы, Сергей Быков
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Вторая волна коронавируса. Что происходит в ключевых странах мира и как они защищаются. Главное
Вторая волна коронавируса. Что происходит в ключевых странах мира и как они защищаются. Главное G
Наталия ДВАЛИ
  Какие страны больше всех накопили мусора в космосе и какие объекты самые опасные
  Какие страны больше всех накопили мусора в космосе и какие объекты самые опасные G
Елена КРАВЧЕНКО
Блогер Мартынова: Беларусь не будут захватывать, как Крым. У нас будет латентная аннексия, которая пройдет без сучка и задоринки
Блогер Мартынова: Беларусь не будут захватывать, как Крым. У нас будет латентная аннексия, которая пройдет без сучка и задоринки G
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Жизнь прекрасна. Я счастлив". Анатолий Анатолич в день рождения рассказал о своих достижениях
"Жизнь прекрасна. Я счастлив". Анатолий Анатолич в день рождения рассказал о своих достижениях
"Слишком горячее видео". Ефросинина в кружевном платье восхитила соцсети танцем
"Слишком горячее видео". Ефросинина в кружевном платье восхитила соцсети танцем
Хайек сделала фото пальцами ног
Хайек сделала фото пальцами ног
Сумская рассказала рецепт настойки из каштанов против боли в суставах
Сумская рассказала рецепт настойки из каштанов против боли в суставах
"Безупречно все". Высоцкая показала голые ноги
"Безупречно все". Высоцкая показала голые ноги
Батлер показал, как белка пытается развязать шнурок на его брюках и перебирает ему волосы
Батлер показал, как белка пытается развязать шнурок на его брюках и перебирает ему волосы
Кекелия рассказала, почему не выставляет фото пятимесячного сына в сети
Кекелия рассказала, почему не выставляет фото пятимесячного сына в сети
Девушка главы миграционной службы Украины засветила формы в купальнике
Девушка главы миграционной службы Украины засветила формы в купальнике
"Генетика хорошая". Успенская надела платье своей дочери
"Генетика хорошая". Успенская надела платье своей дочери
37-летняя Осадчая показала 18-летнего сына
37-летняя Осадчая показала 18-летнего сына
Гросу об экс-супруге: Он сказал: "У меня каждая следующая богаче, чем предыдущая"
Гросу об экс-супруге: Он сказал: "У меня каждая следующая богаче, чем предыдущая"
Внучка Ротару показала апартаменты в Нью-Йорке
Внучка Ротару показала апартаменты в Нью-Йорке
Цискаридзе: На сцене поднимаем не вес балерин, а их характер. Он у них неприятный
Цискаридзе: На сцене поднимаем не вес балерин, а их характер. Он у них неприятный
"Мы разные". Тина Кароль рассказала, почему редко видится с родителями
"Мы разные". Тина Кароль рассказала, почему редко видится с родителями
Каменских рассекретила часть своего рациона
Каменских рассекретила часть своего рациона
45-летний Феникс впервые стал отцом – СМИ
45-летний Феникс впервые стал отцом – СМИ
 

Свежие блоги

 
 

Фото

 
 

Самые популярные материалы

     
    Больше материалов
     
     
     
    • ГОРДОН
      Adndroid приложение
      Appstore приложение
      Telegram-icon

      Правила пользования сайтом и использования материалов
      Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
      Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

      © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

      Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

      Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
      в любой форме без письменного разрешения компании.
      Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

      Теги Карта сайта Sitemap
      Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS