НКРЭКУ готовит очередную схему грабежа потребителей электроэнергии – Кучеренко

Национальная комиссия, осуществляющеая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, хочет увеличить тариф на передачу электроэнергии НЭК "Укрэнерго" в 2,7 раза, заявил народный депутат от "Батьківщини" Алексей Кучеренко.

Алексей Кучеренко: Комиссия хочет увеличить тариф на передачу НЭК "Укрэнерго" не на проценты, а кратно Фото: zn.ua

Намерение Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, троекратно повысить тариф на передачу электроэнергии компанией "Укрэнерго" – это схема грабежа потребителей, заявил в Facebook народный депутат от "Батьківщини", первый заместитель главы энергетического комитета Алексей Кучеренко.

"Комиссия хочет увеличить тариф на передачу НЭК "Укрэнерго" не на проценты, а кратно. Этот тариф будут пытаться повысить в 2,7 раза – до 640,48 грн МВт-час. Я открыто заявляю, что это еще одна схема ограбления потребителей электроэнергии. И она является следствием халатности со стороны НКРЭКУ", – считает политик.

Он пояснил, что первыми повышение почувствуют предприниматели, но в итоге рост тарифа они заложат в цену своих товаров и за него заплатит население.

"Любая киевская пекарня, кафе или предприятие заплатят больше за ток из-за роста тарифа "Укрэнерго". А потом больше заплатит население, потому что бизнес вряд ли будет работать себе в убыток. В результате получим банкротства предприятий, которые потеряют конкурентоспособность, подорожание цен на услуги и товары", – написал нардеп.

Предыдущее повышение тарифа на передачу электроэнергии НЭК "Укрэнерго" состоялось с 1 августа. Тогда НКРЭКУ повысила тариф на 54,6% – с 155,4 до 240,23 грн / МВт-ч.

Рост тарифов на передачу, диспетчерское управление и распределение электроэнергии станет дополнительным негативным фактором для потери конкурентоспособности промышленной продукции украинских производителей как на внутреннем, так и на внешних рынках, заявили 9 июля в Федерации работодателей Украины.

Повышение тарифа на электроэнергию более чем на четыре – пять центов за кВт увеличит себестоимость продукции предприятий-экспортеров, что снизит их конкурентоспособность на мировых рынках, отметил тогда экономист Сергей Блинов.

Вице-президент Ассоциации водоканалов Украины "Укрводоканалэкология" Ольга Бабий заявила, что повышение тарифов "Укрэнерго" на передачу электроэнергии приведет к росту тарифов на воду, пишет "РБК-Украина".

Глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский сказал в комментарии Politeka, что нынешнее трехкратное повышение тарифов "Укрэнерго" на транспортировку тока вызовет очередной виток роста цен на товары и услуги.