Конкуренция на рынке газа должна способствовать снижению его стоимости – Нацкомиссия по энергетике

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, будет мониторить смену поставщиков газа потребителями и анализировать эту информацию, сообщила член НКРЭКУ Оксана Кривенко.

Потребитель на рынке газа Украины должен быть защищен, и Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), будет за этим следить, заявила член Нацкомиссии Оксана Кривенко на вебинаре о запуске розничного рынка газа, пишет УНИАН.

"Сейчас мы рассматриваем очень много жалоб и обращений потребителей. Очень много обращений связаны с начислениями за потребленный природный газ, со сверкой показаний счетчика, с проверкой платежек, которые выставляют поставщики – правильно или неправильно выставили счета. Сейчас у нас есть утвержденные процедуры рассмотрения споров, которыми мы также будем пользоваться, чтобы рассматривать любые споры, возникающие на рынке между потребителем и поставщиками", – отметила она.

Регулятор также должен обеспечить возможность абонентам выбирать поставщиков газа, подчеркнула Кривенко.

"Гораздо больше поставщиков могут сегодня предложить бытовому потребителю свои услуги, и такая конкуренция должна способствовать уменьшению стоимости природного газа. Также поставщик может предлагать новые продукты. Предложить потребителю любой набор пакета услуг. Как это, например, работает у оператора мобильной связи – или это предоплата, или это постоплата, или это месячная оплата, предоплата за забронированные и гарантированные объемы по определенной цене. Или это может быть пакет услуг, который предполагает вариативность цены в зависимости от объемов потребления", – сказала член НКРЭКУ.

Она сообщила, что Нацкомиссия будет мониторить смену поставщиков потребителями и анализировать эту информацию.

"Мы, как регулятор, будем мониторить, и нам также очень интересно понаблюдать, как будут себя вести участники рынка, поставщики. У нас есть форма мониторинга, которая отражает количество смен поставщиков, и я думаю, что по результатам открытия рынка предстанут очень интересные показатели. Мы их проанализируем и сделаем публичными, отчитаемся, какая часть потребителей уже готова, и как часто менялись поставщики у потребителей, – рассказала Кривенко. – Для кого-то удобно прийти в комфортный офис, где ему предложат кофе-чай с шоколадной конфетой и предложат подписать соглашение. Для многих это важно, а некоторым наоборот удобно, чтобы одним кликом в телефоне можно было поменять поставщика, отправить документы онлайн и уже со следующего месяца получить более низкую цену. А кто-то считает так: я не буду тратить средства на поиски, я себе закажу пакет на год вперед и буду знать, что у меня в течение года не изменится цена. Каждый потребитель должен выбирать, а поставщик предлагать такой широкий спектр услуг".

С 1 августа 2020 года в Украине заработал рынок газа. Население может свободно менять поставщика.