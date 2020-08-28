Цена газа на европейском рынке будет расти и дальше – эксперты

Украинский рынок зависит от поставок газа из-за рубежа, доля импорта на нем составляет 30%, отметил эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук, комментируя рост цен на газ в мире.

Цена на газ в Украине тоже будет расти, считают эксперты Фото: depositphotos.com

Цены на газ, которые в августе обновили четырехмесячный максимум, вероятно, продолжат расти дальше. Такое мнение в комментарии Delo.ua 28 августа выразил председатель правления Ассоциации поставщиков энергоресурсов Артем Компан.

"За последний месяц стоимость газа на мировых рынках выросла уже на 45–50%. Цена ресурса на сентябрь варьируется от 5,5 до 5,8 грн за м3. Это только на сегодня. Есть тенденция к тому, что цена будет расти и дальше", – сказал он.

Украинский рынок газа зависит от импорта, отметил эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

"Отечественного газа на украинском рынке – 70%, остальное импорт. Такого влияния импорта на цену газа можно было бы избежать, если бы добытый в Украине газ продавался на бирже", – добавил Корольчук.

Delo.ua, ссылаясь на экспертов, пишет, что цены на украинском рынке могут повысится зимой до 7–10 грн за м3.

По мнению члена экспертного совета при Министерстве энергетики Украины Геннадия Рябцева, в формировании ценового индикатора внутри страны не заинтересован НАК "Нафтогаз України". "Он заинтересован, чтобы цены на внутреннем рынке были выше", – считает Рябцев.

"Интерфакс", ссылаясь на данные торгов, писал, что в начале августа из-за жары в Европе выросла до рекордных для последних четырех месяцев $100 за тыс. м3.

С 1 августа 2020 года в Украине заработал рынок газа. Население может свободно менять поставщика. 26 августа газопоставляющая компания "Нафтогаз України" повысила стоимость газа для населения при заключении контракта на год в период с 16-го по 30 сентября до 5,24 грн за м3.

"Нафтогаз України" имеет монопольный доступ к природному газу, который добывают государственные компании – "Укргаздобыча" и "Черноморнефтегаз", это составляет более 73% всей добычи газа в Украине, отмечает Delo.ua. 5 августа в парламенте был зарегистрирован законопроект №3958, который предусматривает лишение "Нафтогазу України" монопольного положения.