Человек из близкого окружения Кернеса советовал Добкину не идти в мэры Харькова – Кошкина

Решение бывшего народного депутата Украины Михаила Добкина баллотироваться на пост градоначальника Харькова может помешать мэру Геннадию Кернесу победить в выборах в первом туре. Об этом сказал приближенный к Кернесу человек шеф-редактору LB.ua Соне Кошкиной.

Бывший народный депутат Украины Михаил Добкин советовался с человеком из близкого окружения мэра Харькова Геннадия Кернеса о своем выдвижении на должность харьковского городского головы. Об этом речь идет в интервью Добкина шеф-редактору LB.ua Соне Кошкиной, которое опубликовано 1 октября.

"Он говорил со мной до. Вроде как советовался. Я попросил его не делать этого. "Миша, ты просто заберешь у него голоса, это может помешать Гене избраться в первом туре". Он вроде как согласился, но потом… Узнали мы все из интернета", – отмечено в интервью.

Добкин рассказал в интервью, что подавал документы в избирательную комиссию через 10 минут после того, как это сделали представители Кернеса.

"Я выбирал время с учетом того, что хотел покататься на мотоцикле, а это нужно делать днем, когда светло и тепло. Не скрою, мне не хотелось встречаться с представителями Гены, которые принесут документы. Они все прекрасные люди, но пересекаться с ними мне не хотелось", – сказал экс-нардеп.

На вопрос Кошкиной, кто был лучшим мэром – Добкин или Кернес, Добкин ответил: "Конечно, я. Мы ж начинали вместе".

В 2006–2010 годах Добкин был городским головой Харькова, а затем – в 2010–2014 годах – возглавлял Харьковскую облгосадминистрацию.

23 сентября 2020 года партия "Блок Кернеса – Успешный Харьков" выдвинула Кернеса, который в немецкой клинике "Шарите" лечится от COVID-19, на пост городского головы. Добкин в тот же день объявил о решении баллотироваться в Харькове, хотя в июле обнародовал предвыборный ролик о Киеве.

Объясняя свое решение, Добкин сказал, что это "подстраховочный вариант для Кернеса".

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.