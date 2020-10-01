На выборах в Харьковский облсовет лидирует "Оппозиционная платформа – За жизнь" – опрос

На выборах депутатов в Харьковский областной совет за "Оппозиционную платформу – За жизнь" проголосовали бы 31,4% жителей Харькова и области, такие результаты опроса 30 сентября представила компания "Украинская социологическая группа".

31,4% жителей Харькова и области на выборах в Харьковский областной совет проголосовали бы за "Оппозиционную платформу – За жизнь", об этом свидетельствуют результаты опроса компании "Украинская социологическая группа", проведенного по заказу информационного агентства "Українськi новини".

Далее голоса распределились так:

30,5% респондентов выбрали бы "Блок Кернеса – Успешный Харьков";

12,2% – "Слугу народа";

9,3% – Блок Юлии Светличной "Вместе";

5,3% проголосовали бы за Партию Шария;

4,3% – за "Европейскую солидарность";

2,5% – за Всеукраинское объединение "Батьківщина".

Другие партии набрали меньше 1%.

Опрос проводился 2–9 сентября среди 1 тыс. совершеннолетних жителей Харьковской области методом индивидуального интервью. В областном центре было опрошено 400 респондентов, в других населенных пунктах области – 600 респондентов. Чтобы обеспечить в совокупной выборке соответствующие пропорции жителей разных типов населенных пунктов, использовалась процедура взвешивания. Статистическая погрешность выборки не превышает 5% для Харькова, 3% – для области.

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Голосование пройдет по всей Украине, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.