На выборах в Харьковский облсовет лидирует "Оппозиционная платформа – За жизнь" – опрос

31,4% жителей Харькова и области на выборах в Харьковский областной совет проголосовали бы за "Оппозиционную платформу – За жизнь", об этом свидетельствуют результаты опроса компании "Украинская социологическая группа", проведенного по заказу информационного агентства "Українськi новини".
Далее голоса распределились так:
Другие партии набрали меньше 1%.
Опрос проводился 2–9 сентября среди 1 тыс. совершеннолетних жителей Харьковской области методом индивидуального интервью. В областном центре было опрошено 400 респондентов, в других населенных пунктах области – 600 респондентов. Чтобы обеспечить в совокупной выборке соответствующие пропорции жителей разных типов населенных пунктов, использовалась процедура взвешивания. Статистическая погрешность выборки не превышает 5% для Харькова, 3% – для области.
Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Голосование пройдет по всей Украине, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.