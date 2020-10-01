В Донецкой области разоблачили сеть ботоферм, которая распространяла фейки о местных выборах

В 2014–2020 годах группа лиц с помощью ботоферм создавала подставные аккаунты в социальных сетях, с которых распространяли неправдивую информацию относительно местных выборов в Украине для дестабилизации ситуации в стране, сообщили в прокуратуре Донецкой области.

В Донецкой области разоблачили сеть ботоферм, которая занималась распространением фейковых новостей о местных выборах, которые запланированы на 25 октября в Украине. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области на странице в Facebook.

"Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры сотрудниками ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях прекращена противоправная деятельность по распространению из РФ и со временно оккупированной территории Донецкой области фейковой информации через так называемые ботофермы", – говорится в сообщении.

Досудебным расследованием установлено, что в 2014–2020 годах с помощью ботоферм злоумышленники создавали подставные аккаунты в социальных сетях, с которых распространяли ложную информацию относительно местных выборов для дестабилизации ситуации в стране, сообщили в прокуратуре.

В ведомстве рассказали, что для сокрытия противоправной деятельности преступники использовали сим-карты украинских и российских операторов мобильной связи. Оплату за услуги получали с запрещенных российских платежных систем.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

"В местах проживания фигурантов, в городах Покровске (Донецкая область) и Киеве, проведены санкционированные обыски, в ходе которых обнаружены и изъяты компьютерная техника с установленным специализированным программным обеспечением, телекоммуникационное оборудование, четыре GSM-шлюза емкостью 32 канала каждый, четыре сим-банка емкостью 128 и 32 канала, шесть VoIP-шлюзов емкостью 32 канала, а также 8 тыс. сим-карт", – добавили в ведомстве.

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Голосование пройдет по всей Украине, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.