ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

ЦИК завершил регистрацию кандидатов в нардепы по 208-му округу в Черниговской области

На довыборы в Верховную Раду по 208-му округу в Черниговской области зарегистрировали 17 кандидатов.

Довыборы в 208-м округе пройдут 25 октября
Довыборы в 208-м округе пройдут 25 октября
Фото: depositphotos.com

Центральная избирательная комиссия завершила регистрацию кандидатов в нардепы по 208-му округу в Черниговской области. Об этом говорится на сайте ЦИК.

Кандидатами в нардепы зарегистрированы 17 кандидатов: 

  • самовыдвиженец и председатель правления "Благотворительного фонда Алексея Оскера" Алексей Оскер;
  • самовыдвиженец Михаил Побигай;
  • член Партии Сергея Суханова Сергей Суханов;
  • экс-депутат Черниговского горсовета Иван Донец;
  • лидер Радикальной партии Олег Ляшко;
  • предприниматель Виталий Черный;
  • член партии "Право-консервативная партия Украины "Северный путь" Василий Крутчак;
  • юрист, кандидат от "Слуги народа" Анатолий Григорьевич Гунько;
  • самовыдвиженец Анатолий Николаевич Гунько;
  • самовыдвиженец Владимир Василевич;
  • член партии "За права людини" Иван Симоненко;
  • самовыдвиженец Михаил Цисельский;
  • самовыдвиженец Игорь Гунько;
  • член Партии простых людей Сергея Каплина Владлен Каплин;
  • члени партии "Сам за себя" Виктор Карпович;
  • член партии "Товарищ" Денис Нечепорук;
  • член Партии защитников отечества Владимир Нечипоренко.
Восьми кандидатам, которые подавали документы, в регистрации отказали.

Довыборы в 208-м округе проводятся в связи с гибелью нардепа Валерия Давыденко, который был избран в этом округе в 2019 году. 5 июня Центризбирком назначил промежуточные выборы на 25 октября.

Теги: Верховная Рада, Украина, выборы, местные выборы
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"В стиле 60-х". Денев выступила в роли дизайнера одежды
"В стиле 60-х". Денев выступила в роли дизайнера одежды
"Жесть, а точнее, жестяная свадьба". Арзуманян показал свои свадебные снимки
"Жесть, а точнее, жестяная свадьба". Арзуманян показал свои свадебные снимки
Тимберлейк во второй раз стал отцом – СМИ
Тимберлейк во второй раз стал отцом – СМИ
"Богиня!". 39-летняя Агилера показала фотосет в лакированных ботфортах
"Богиня!". 39-летняя Агилера показала фотосет в лакированных ботфортах
Алибасов передумал расторгать брак с Федосеевой-Шукшиной – адвокат
Алибасов передумал расторгать брак с Федосеевой-Шукшиной – адвокат
Сумская: У нас все было. Хотели развестись, разбежаться
Сумская: У нас все было. Хотели развестись, разбежаться
Звезду фильма ужасов "Звонок" Такэути нашли мертвой
Звезду фильма ужасов "Звонок" Такэути нашли мертвой
Жена Петросяна заявила об отравлении
Жена Петросяна заявила об отравлении
Тодоренко: Я родила мужу его же близнеца
Тодоренко: Я родила мужу его же близнеца
  Monatik презентовал клип-мюзикл на дуэтный трек с Вайкуле. Видео
  Monatik презентовал клип-мюзикл на дуэтный трек с Вайкуле. Видео
"Вся в родинках". Дочь Брежневой снялась в белье
"Вся в родинках". Дочь Брежневой снялась в белье
  Grosu: Влюбляться больше всего мне хочется осенью
  Grosu: Влюбляться больше всего мне хочется осенью
"Хочу дочку". Актер "Квартал 95" Ткач рассказал о будущем пополнении в семье
"Хочу дочку". Актер "Квартал 95" Ткач рассказал о будущем пополнении в семье
"Теперь я точно осознала, что я невеста!". Пассия Остапчука показала, как прошел ее девичник
"Теперь я точно осознала, что я невеста!". Пассия Остапчука показала, как прошел ее девичник
Алексей Горбунов и Ван Дамм позировали в Киеве на съемках боевика. Фото
Алексей Горбунов и Ван Дамм позировали в Киеве на съемках боевика. Фото
"Провал за провалом". Жена Павлика призналась, что терпит неудачи в своем деле
"Провал за провалом". Жена Павлика призналась, что терпит неудачи в своем деле
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Мы разные". Тина Кароль рассказала, почему редко видится с родителями
"Мы разные". Тина Кароль рассказала, почему редко видится с родителями
"Как Клавуся выросла". Дочь Пугачевой показала свою семью
"Как Клавуся выросла". Дочь Пугачевой показала свою семью
Водянова позировала на диване с мужем – сыном французского миллиардера Арно
Водянова позировала на диване с мужем – сыном французского миллиардера Арно
"Повезло". Комаровский показал внучку
"Повезло". Комаровский показал внучку
"Поматерился и самоизолировался". Муж Шоптенко вслед за женой заразился коронавирусом
"Поматерился и самоизолировался". Муж Шоптенко вслед за женой заразился коронавирусом
"Прячет животик", "Платье жах". Поклонники Тины Кароль обсуждают ее образ на "Танцах со звездами"
"Прячет животик", "Платье – жах". Поклонники Тины Кароль обсуждают ее образ на "Танцах со звездами"
"Это уже не ты", "Все изменила уже". Подписчики Каминской отреагировали на ее новое фото
"Это уже не ты", "Все изменила уже". Подписчики Каминской отреагировали на ее новое фото
Скончался известный российский актер звезда "Антикиллера" и "ДМБ" умер на выходе из театра
Скончался известный российский актер – звезда "Антикиллера" и "ДМБ" умер на выходе из театра
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS