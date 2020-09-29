ЦИК завершил регистрацию кандидатов в нардепы по 208-му округу в Черниговской области

На довыборы в Верховную Раду по 208-му округу в Черниговской области зарегистрировали 17 кандидатов.

Центральная избирательная комиссия завершила регистрацию кандидатов в нардепы по 208-му округу в Черниговской области. Об этом говорится на сайте ЦИК.

Кандидатами в нардепы зарегистрированы 17 кандидатов:

самовыдвиженец и председатель правления "Благотворительного фонда Алексея Оскера" Алексей Оскер;

Алексей Оскер; самовыдвиженец Михаил Побигай;

член Партии Сергея Суханова Сергей Суханов;

экс-депутат Черниговского горсовета Иван Донец;

лидер Радикальной партии Олег Ляшко;

предприниматель Виталий Черный;

член партии "Право-консервативная партия Украины "Северный путь" Василий Крутчак;

юрист, кандидат от "Слуги народа" Анатолий Григорьевич Гунько;

Анатолий Григорьевич Гунько; самовыдвиженец Анатолий Николаевич Гунько;

самовыдвиженец Владимир Василевич;

член партии "За права людини" Иван Симоненко;

самовыдвиженец Михаил Цисельский;

самовыдвиженец Игорь Гунько;

член Партии простых людей Сергея Каплина Владлен Каплин;

члени партии "Сам за себя" Виктор Карпович;

член партии "Товарищ" Денис Нечепорук;

член Партии защитников отечества Владимир Нечипоренко.

Восьми кандидатам, которые подавали документы, в регистрации отказали.