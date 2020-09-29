ЦИК завершил регистрацию кандидатов в нардепы по 208-му округу в Черниговской области

Центральная избирательная комиссия завершила регистрацию кандидатов в нардепы по 208-му округу в Черниговской области. Об этом говорится на сайте ЦИК.
Кандидатами в нардепы зарегистрированы 17 кандидатов:
- самовыдвиженец и председатель правления "Благотворительного фонда Алексея Оскера" Алексей Оскер;
- самовыдвиженец Михаил Побигай;
- член Партии Сергея Суханова Сергей Суханов;
- экс-депутат Черниговского горсовета Иван Донец;
- лидер Радикальной партии Олег Ляшко;
- предприниматель Виталий Черный;
- член партии "Право-консервативная партия Украины "Северный путь" Василий Крутчак;
- юрист, кандидат от "Слуги народа" Анатолий Григорьевич Гунько;
- самовыдвиженец Анатолий Николаевич Гунько;
- самовыдвиженец Владимир Василевич;
- член партии "За права людини" Иван Симоненко;
- самовыдвиженец Михаил Цисельский;
- самовыдвиженец Игорь Гунько;
- член Партии простых людей Сергея Каплина Владлен Каплин;
- члени партии "Сам за себя" Виктор Карпович;
- член партии "Товарищ" Денис Нечепорук;
- член Партии защитников отечества Владимир Нечипоренко.
Восьми кандидатам, которые подавали документы, в регистрации отказали.
Довыборы в 208-м округе проводятся в связи с гибелью нардепа Валерия Давыденко, который был избран в этом округе в 2019 году. 5 июня Центризбирком назначил промежуточные выборы на 25 октября.