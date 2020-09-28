Я предлагаю объединиться на 208-м округе всем честным кандидатам, против которых "старые политики" применяют грязные методы

Довыборы на нашем 208-м округе с каждым днем становятся все более "радикальными".

Уже понятно, что честно бороться за победу мои оппоненты не только не собирались, а даже и не думали. И не только я, Анатолий Григорьевич Гунько, как кандидат в народные депутаты Украины, подвергаюсь постоянным нападкам и использованию против меня черных технологий. Все время в напряжении вся моя семья и команда, потому что экс-политики готовы грызть и уничтожать все на своем пути к власти. Мы продолжаем давать этим приспешникам адекватный отпор и уверенно шагаем к победе.

Должен сообщить, что Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации кандидатом в народные депутаты Людмиле Алексеевне Давыденко, вдове народного депутата Валерия Давыденко, который трагически погиб в мае этого года. С грустью и сожалением отмечаю это, ведь причиной стала техническая ошибка, которая отнюдь не зависела от действий Людмилы Алексеевны, и о ней она вообще ничего не знала.

Более того, в ЦИК поступило заявление, большая похожа на донос, в котором точно указаны данные о, подчеркиваю, технической ошибке в документах.

Этим совпадением "глубокой осведомленности" третьих лиц должны были бы заинтересоваться не только в ЦИК, но и в соответствующих органах на предмет махинации и вмешательства в избирательный процесс, умышленного искажения данных. Но реакции от полиции нет.

Напомню, что уже зарегистрированы два клона-"двойника" против меня и есть отказ в регистрации вдове Давыденко. Учитывая это, можно утверждать, что ничего случайного в ходе гонки не бывает. И против всех рейтинговых кандидатов в округе развернута полномасштабная грязная война технологий, подстав и "чернухи". Ко всему "радикалы" добавили и свои связи с правоохранительными органами, словно сквозь пальцы смотрят на махинации оппонентов.

Чтобы достичь цели, мы должны объединить усилия и вместе бороться за общую победу!

Я предлагаю объединиться всем честным кандидатам, против которых "старые политики" применяют грязные методы. Только так мы демократически отстоим выбор наших земляков и не дадим исказить результаты голосования.

Потому объединяться надо не вокруг личности – а вокруг общей программы.

У нас одна общая цель – это благосостояние и процветание родной Северщины.

Мы должны вместе сформировать широкую и обстоятельную программу развития нашего округа. Я хочу, чтобы все точки зрения, предложения и замыслы нашли отражение в совместных действиях ради благополучия и процветания Северщины. Объединимся, друзья, вокруг идей и изменений для округа.

Именно объединение станет одной из основ честного проведения избирательной кампании. Если же кампания начинается так "радикально", то и в дальнейшем можно ожидать любого развития событий. Кстати, как в течение месяца, так и в день голосования, ведь с методами этих ребят мы хорошо знакомы, а также хорошо знаем, как им горит вернуться под купол парламента.

Это чрезвычайное желание такое глубинное, что схематозники-оппоненты даже сделали это официальным слоганом своей кампании. Но они получат достойный ответ от наших жителей, когда за кандидата-популиста-радикала избиратели не дадут голосов, потому что не верят профессиональным лжецам и клоунам с политического цирка.

Источник: Анатолій Гунько / Facebook