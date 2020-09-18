Правозащитник Гунько: В Черниговской области даже GPS не работает, не то что мобильный интернет. Какая "Країна в смартфоні" в таких условиях?

Гунько: У нас ветер подул – и волна появилась, ветер поменялся – уже нет связи, никто до вас дозвониться не может Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Для улучшения условий жизни людей в Черниговской области необходимо решать проблемы с транспортной инфраструктурой и связью. Об этом в интервью изданию "ГОРДОН" рассказал юрист, правозащитник, основатель общественной организации "Правозащита плюс" Анатолий Гунько.

"Катастрофическое состояние дорог. Населенные пункты маленькие и находятся на значительном расстоянии друг от друга. Ремонтировать дороги между ними для государства, наверное, дорого и нерентабельно. Но я хочу все-таки достучаться до президента и его команды, чтобы все услышали: 30% населения Украины живет в селах. Чтобы качество жизни улучшилось, там дороги тоже нужно построить. Черниговщина – экспериментальный регион, где нет почтовых отделений. Их закрыли из-за отсутствия рентабельности. Но теперь пусть приедут и посмотрят, как на практике это работает. Машина приезжает в центр на определенное время – два-три часа. Туда еще и нужно дойти. И не каждый может успеть", – рассказал Гунько.

Он отметил, что внедрение интернет-банкинга и дистанционных образовательных технологий в области проблематично из-за отсутствия качественных мобильной связи и интернета.



"Могли бы вы со мной поехать в Черниговскую область? Там даже GPS не работает, не то что мобильный интернет. Я, как только зайду в Верховную Раду, сразу предложу законопроект. Есть "Госчастотнадзор". Пусть выезжает и замеряет силу сигнала. И если сила сигнала 40%, люди, которые там живут, будут платить 40% тарифа на связь. Это честно. Правда, тогда половина Черниговской области вообще ничего платить не будет. Потому что у нас ветер подул – и волна появилась, ветер поменялся – уже нет связи, никто до вас дозвониться не может. Какая "Країна в смартфоні" в таких условиях? [Дистанционное образование] от села очень далеко. Мы двигаемся к технологиям, но слишком медленно", – сказал собеседник.

Правозащитник Гунько: Я знаю, как предотвратить махинации аграрных миллиардеров. Полный текст интервью

Партия "Слуга народа" на довыборах в Верховную Раду по 208-му округу в Черниговской области выдвинула кандидатом правозащитника Анатолия Гунько. На съезде партии он заявил, что собирается совершенствовать законы для повышения уровня защиты прав аграриев.