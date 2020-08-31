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Кандидатом от "Слуги народа" стал Гунько

На сегодняшнем съезде партия "Слуга народа" выдвинула кандидатом на довыборах в Верховную Раду по 208 округу в Черниговской области юриста Анатолия Гунько.

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Гунько заявил, что собирается совершенствовать законы для повышения уровня защиты прав аграриев
Гунько заявил, что собирается совершенствовать законы для повышения уровня защиты прав аграриев
Фото: пресс-служба "Слуги народа"

На довыборах в Верховную Раду по 208 округу в Черниговской области партия "Слуга народа" выдвинула кандидатом юриста Анатолия Гунько, об этом во время съезда сообщил глава партии Александр Корниенко, пишут "Українські новини".

Гунько возглавляет общественную организацию "Правозащита плюс" и является председателем наблюдательного совета благотворительного фонда "Гильдия добра", отмечает агентство.

Гунько заявил, что собирается совершенствовать законы для повышения уровня защиты прав аграриев.

"Наша страна переживает сложные времена. Но я знаю, сотрудничество депутата от округа и местных общин, ответственного бизнеса и всех ступеней власти станет мощным шагом для развития этих территорий. Я искренне благодарю президента и партию за доверие и буду благодарен за вашу помощь и советы. А со своей стороны готов приложить весь свой опыт и силы для повышения нашего общего авторитета в обществе", – сказал он на сьезде.

Корниенко добавил, что Гунько родом из Черниговской области и 20 лет занимается юридическими проблемами жителей сельской местности и агробизнеса.

Довыборы в 208-м округе назначены на 25 октября текущего года в связи с гибелью нардепа Валерия Давыденко, который был избран в этом округе в 2019 году.

Теги: Верховная Рада, выборы, Черниговская область, Слуга народа, Александр Корниенко, Анатолий Гунько
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