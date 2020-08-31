В Киеве во время съезда "Слуги народа" пикетчики заблокировали движение авто под КВЦ "Парковый". Их оттеснила полиция

Около 30 пикетчиков заблокировали движение транспорта возле КВЦ "Парковый" в Киеве, где проходил 31 августа съезд партии "Слуга народа". Об этом сообщило агентство УНИАН.
Люди ходили с плакатами по пешеходному переходу, блокируя движение транспорта. На их плакатах были требования навести порядок с застройками в Киеве. Водители автомобилей сигналили в ответ, чтобы им разблокировали проезд, пишет агентство.
Неподалеку от участников акции стояли сотрудники полиции. Они оттеснили пикетчиков к противоположной от "Паркового" стороне. В результате этого произошли небольшие столкновения.
Партия "Слуга народа" на съезде 31 августа представила своих кандидатов в мэры областных центров и городов Украины на местных выборах.
Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартует 5 сентября.