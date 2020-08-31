В Киеве во время съезда "Слуги народа" пикетчики заблокировали движение авто под КВЦ "Парковый". Их оттеснила полиция

Под КВЦ "Парковый" во время съезда партии "Слуга народа" пришли протестующие. Они перекрыли дорогу и требовали навести порядок с застройками в Киеве.

Около 30 пикетчиков заблокировали движение транспорта возле КВЦ "Парковый" в Киеве, где проходил 31 августа съезд партии "Слуга народа". Об этом сообщило агентство УНИАН.

Люди ходили с плакатами по пешеходному переходу, блокируя движение транспорта. На их плакатах были требования навести порядок с застройками в Киеве. Водители автомобилей сигналили в ответ, чтобы им разблокировали проезд, пишет агентство.

Неподалеку от участников акции стояли сотрудники полиции. Они оттеснили пикетчиков к противоположной от "Паркового" стороне. В результате этого произошли небольшие столкновения.

Партия "Слуга народа" на съезде 31 августа представила своих кандидатов в мэры областных центров и городов Украины на местных выборах.