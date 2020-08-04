Суд Киева просят отменить регистрацию партии "Слуга народа"

В Окружном административном суде Киева решают, открывать ли производство, где ответчиком указано Министерство юстиции Украины, относительно аннулирования регистрационного свидетельства политической партии "Слуга народа".

В Окружной административный суд Киева поступил иск с просьбой обязать Министерство юстиции Украины отменить регистрацию партии "Слуга народа". Об этом 4 августа сообщила пресс-служба ОАСК.

"Истец просит суд признать противоправной бездеятельность Минюста относительно невыполнения положений статьи закона "О политических партиях в Украине" и определенной части положения о Министерстве юстиции, которая заключается в невыполнении подачи представления в суд об аннулировании свидетельства о регистрации политической партии "Слуга народа", – говорится в сообщении.

В ОАСК сообщили, что решают, открывать ли производство по этому иску.