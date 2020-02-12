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ПОЛИТИКА

Суд Киева попросили запретить слово "слуга" в названии партии

Истец считает, что слово "слуга" в названии партии "Слуга народа" надо запретить, так как оно является антисоциальным и коммунистическим.

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Слово "слуга" в названии партии "Слуга народа" хотят запретить через суд
Слово "слуга" в названии партии "Слуга народа" хотят запретить через суд
Фото: Слуга народу / Facebook

В Окружной административный суд города Киева поступил иск с требованием запретить употребление слова "слуга" в названии партии. Об этом 12 февраля сообщила пресс-служба суда.

Истец попросил суд признать бездействие Минюста из-за того, что министерство своевременно не запретило использование слова "слуга" в названии и деятельности политической партии.

В то же время истец просит обязать Минюст принять правовой акт касательно политсилы "Слуга народа", который бы ограничил и запретил использование слова "слуга" в названии.

Истец аргументировал свой иск тем, что, по его мнению, слово "слуга" является антисоциальным и коммунистическим.

Партия "Слуга народа" была зарегистрирована в декабре 2017 года.Тогда ее лидером был нынешний глава СБУ Иван Баканов. Название партии было изменено, ранее она называлась Партией решительных перемен.

Теги: Слуга народа, суд, ОАСК
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