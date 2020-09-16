Правом изменить адрес голосования воспользовались около 100 тыс. украинцев – Центризбирком

Секретарь Центризбиркома Украины Александра Гаттаулина считает количество избирателей, которые изменили адрес голосования, "не таким впечатляющим", как ожидалось.

Правом изменить адрес голосования на местных выборах в Украине воспользовались порядка 100 тыс. избирателей. Об этом 16 сентября сообщила журналистам секретарь Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Александра Гаттаулина, информирует УНН.

"По состоянию на сейчас можно констатировать, что таким правом воспользовалось где-то ориентировочно 100 тыс. граждан... Почему такая цифра? Можно сказать, что она не такая впечатляющая, не такая большая, как мы могли бы ожидать. Наверное, были для этого свои причины", – сказала она.

По ее словам, такой механизм применяется впервые.

"Несмотря на то, что Центральная избирательная комиссия провела определенную информационно-просветительскую кампанию – наверное, не все избиратели узнали о таком новом механизме, о такой возможности, об упрощении процедур, и не смогли, в связи с этим, воспользоваться своим правом", – предположила Гаттаулина.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Избирательная кампания стартовала 5 сентября.