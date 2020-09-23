ЦИК зарегистрировал Гунько кандидатом в нардепы по 208-му округу в Черниговской области

Глава общественной организации "Правозащита плюс" и председатель наблюдательного совета благотворительного фонда "Гильдия добра" Анатолий Гунько был выдвинут на промежуточных выборах в парламент партией "Слуга народа".

Анатолий Гунько заявил, что с каждой общиной округа составит план действий, который он обязуется выполнять после избрания в Раду Фото: unn.com.ua

Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала кандидатом в народные депутаты по округу №208 в Черниговской области от партии "Слуга народа" Анатолия Гунько. Об этом сайт ЦИК сообщил 18 сентября на своем официальном сайте.

Гунько возглавляет общественную организацию "Правозащита плюс" и является председателем наблюдательного совета благотворительного фонда "Гильдия добра".

Пресс-служба политика сообщила, что 22 сентября он получил удостоверение кандидата.

"Вместе с каждой общиной округа мы сейчас составим план действий народного депутата, который я обязуюсь выполнять после избрания в состав действующего парламента. Акценты – на развитие села, действенной поддержке фермеров и производителей товарного животноводства, привлечения внутренних инвестиций, продолжение плана президента по стратегическому развитию Черниговской области", – заявил Гунько.

Партия "Слуга народа" выдвинула кандидатом Гунько на довыборах в Верховную Раду на съезде 31 августа. Он заявил, что собирается совершенствовать законы для повышения уровня защиты прав аграриев.

Глава партии Александр Корниенко отметил, что Гунько родом из Черниговской области и 20 лет занимается юридическими проблемами жителей сельской местности и агробизнеса.

Довыборы в 208-м округе проводятся в связи с гибелью нардепа Валерия Давыденко, который был избран в этом округе в 2019 году. 5 июня Центризбирком назначил промежуточные выборы на 25 октября.