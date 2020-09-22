Правозащитник Гунько: Огромные агрохолдинги не зря подписали договоры на 50 лет: они собираются и дальше арендовать землю у пайщика за копейки

Крупные агрохолдинги собираются и в дальнейшем "за копейки" арендовать земли у украинских пайщиков. Такое мнение в интервью изданию "ГОРДОН" выразил кандидат от "Слуги народа" на довыборах в Верховную Раду по 208-му округу в Черниговской области, юрист, правозащитник, основатель общественной организации "Правозащита плюс" Анатолий Гунько.

"Как только зашел вопрос об открытии рынка земли, моментально агрохолдинги перезаключили договоры аренды с людьми и продлили их на 25–40 лет, а арендную плату на копейки подняли. Самое страшное, что, открывая рынок земли, законодатель не убрал первоочередное право арендатора на выкуп земли. Что это означает? Я у вас арендую пай. К вам приходит другой человек и предлагает выкупить землю по выгодной вам цене, скажем, за $5 тыс. Но по действующему сейчас закону вы должны прийти ко мне, арендатору, и предложить выкупить участок. И я вам скажу: "Да нет, возьмите $2 тыс., вам хватит". Без моего ведома вы не можете эту сделку заключить. А покупателю такие трудности не нужны. И собственник земли потеряет выгодную сделку. Если арендатор отказывается выкупить участок по цене, которую просит крестьянин, расторгнуть договор аренды нельзя. Я считаю, что эту норму нужно отменить: не выкупил арендатор землю, договор моментально расторгается. Тогда у нас будет честный открытый рынок земли", – подчеркнул Гунько.

По его словам, он готов подать на рассмотрение парламента проекты законов, которые защитят интересы как пайщиков, так и арендаторов.

"Огромные агрохолдинги не зря подписали договоры аренды на 50 лет, они собираются и дальше арендовать землю у пайщика за копейки. Я готов внести на рассмотрение Верховной Рады законопроекты, которые сделают пайщика защищенным от произвола арендатора, а арендатора – от шантажа пайщиков. Четкие честные правила игры на этом рынке приведут к тому, что обе стороны будут защищены в своих интересах. Аграрные миллиардеры, которые пытаются выстроить закон под себя, меня не пугают, я твердо знаю, как предотвратить их махинации. Моя задача – защитить основу села, малый и средний бизнес и простого человека – пайщика", – резюмировал Гунько.

Правозащитник Гунько: Я знаю, как предотвратить махинации аграрных миллиардеров. Полный текст интервью

Партия "Слуга народа" на довыборах в Верховную Раду по 208-му округу в Черниговской области выдвинула кандидатом правозащитника Анатолия Гунько. На съезде партии он заявил, что собирается совершенствовать законы для повышения уровня защиты прав аграриев.

31 марта Верховная Рада приняла закон, который предусматривает открытие рынка земли с 1 июля 2021 года. На начальном этапе участки сельскохозяйственного назначения площадью до 100 га смогут покупать только граждане Украины. С 1 января 2024 года право на покупку до 10 тыс. га получат юридические лица, конечными владельцами которых являются граждане Украины.

При этом продажа земель, находящихся в государственной или коммунальной собственности, законом запрещена. Вопрос о предоставлении иностранцам права на покупку земли в Украине должен быть вынесен на референдум.

28 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об открытии рынка земли.