Почти каждый 10-й гектар сельскохозяйственных земель в Украине находится в тени – исследование

Согласно данным платформы спутникового мониторинга сельскохозяйственных земель EOS Crop Monitoring, доходы, полученные в 2019 году с земель, данные о которых отсутствуют в Государственном земельном кадастре, оцениваются в 88,5 млрд грн.

В Украине не платятся налоги с доходов, заработанных почти на каждом 10-м гектаре сельскохозяйственных земель. Об этом свидетельствуют результаты исследования платформы спутникового мониторинга сельскохозяйственных угодий EOS Crop Monitoring, опубликованные в Facebook 20 января.

"Почти каждый 10-й гектар украинской сельскохозяйственной земли находится в тени. То есть де-юре поля не существует, а де-факто с него собирают урожаи. EOS Crop Monitoring оценила, сколько в прошлом году заработали на незарегистрированных полях. Прогнозируемая сумма – 88,5 млрд грн", – сказано в сообщении.

Скриншот: Crop Monitoring / Facebook

Согласно данным Госгеокадастра (.docx) по состоянию на 1 января 2017 года, общая площадь земель в Украине составляет 60,4 млн га, или около 6% территории Европы. Площадь сельскохозяйственных земель – 42,7 млн га, или 70% территории Украины, при этом сельскохозяйственные угодья занимают 41,5 млн га, в том числе 32,5 млн га пахотной земли.