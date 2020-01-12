Украина вошла в тройку крупнейших экспортеров сельхозпродукции в ЕС

С ноября 2018 года по октябрь 2019 года Украина поставила в ЕС сельхозпродукции на €7,3 млрд, указано в отчете Еврокомиссии.

Украина вошла в тройку крупнейших экспортеров сельхозпродукции в Евросоюз. Об этом говорится в мониторинговом отчете Еврокомиссии.

С ноября 2018 года по октябрь 2019 года Украина поставила в ЕС сельхозпродукции на €7,3 млрд. На первом и втором месте – США (€12,3 млрд) и Бразилия (€11,7 млрд).

При этом за год Украина продемонстрировала прирост экспорта продукции в ЕС +41% (€2,1 млрд), что составило более половины от общего прироста импорта Евросоюза за год.

16 сентября 2014 года Верховная Рада и Европарламент синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме. Соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС вступило в силу с 1 января 2016 года.