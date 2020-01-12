Клуб читателей
ГОРДОН
 
ДЕНЬГИ

Украина вошла в тройку крупнейших экспортеров сельхозпродукции в ЕС

С ноября 2018 года по октябрь 2019 года Украина поставила в ЕС сельхозпродукции на €7,3 млрд, указано в отчете Еврокомиссии.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Украина нарастила экспорт сельхозпродукции в ЕС
Украина нарастила экспорт сельхозпродукции в ЕС
Фото: EPA

Украина вошла в тройку крупнейших экспортеров сельхозпродукции в Евросоюз. Об этом говорится в мониторинговом отчете Еврокомиссии.

С ноября 2018 года по октябрь 2019 года Украина поставила в ЕС сельхозпродукции на €7,3 млрд. На первом и втором месте – США (12,3 млрд) и Бразилия (11,7 млрд).

При этом за год Украина продемонстрировала прирост экспорта продукции в ЕС +41% (€2,1 млрд), что составило более половины от общего прироста импорта Евросоюза за год.

16 сентября 2014 года Верховная Рада и Европарламент синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объемеСоглашение о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС вступило в силу с 1 января 2016 года.

Теги: Украина, сельское хозяйство, экспорт, Евросоюз
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Роналду показал мускулистое тело
Роналду показал мускулистое тело
Каминская показала, как Вишняков развлекает ее дочь на отдыхе
Каминская показала, как Вишняков развлекает ее дочь на отдыхе
Гомес выпустила альбом Rare
Гомес выпустила альбом Rare
Умер актер сериала "Американская история ужасов" Хэйнс
Умер актер сериала "Американская история ужасов" Хэйнс
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS