От "Слуги народа" на 208-м округе баллотируется бизнесмен Гунько. Его подозревали в захвате госпредприятия

Партия "Слуга народа" выдвинула на довыборах в Верховную Раду на 208-м избирательном округе в Черниговской области бизнесмена Анатолия Гунько. Такое решение было принято на съезде партии 30 августа, сообщил депутат Александр Качура в своем Telegram.

"Кандидатом по 208-му округу от "Слуги" будет Анатолий Гунько. Уголовные дела, сказал, давно закрыты", – написал он.

Уголовное производство, о котором упомянул Качура, касается незаконного присвоения госпредприятия "Радиопередающий центр" и нанесения ущерба обороноспособности государства. Как сообщает "Информатор", в 2018 году среди арестованных членов преступной группировки, причастной к производству, был и Гунько.

Следствие считало бизнесмена организатором этой преступной группы. Позже стало известно, что государственную землю незаконным способом могли получить родственники Гунько. Во время расследования Шевченковский райсуд Киева отправил Гунько под арест, но тот вышел на свободу, заплатив залог в размере 1,7 млн грн.

Довыборы в 208-м округе назначены на 25 октября текущего года в связи с гибелью нардепа Валерия Давыденко, который был избран в этом округе в 2019 году.