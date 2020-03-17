Светличная победила на довыборах в Раду в округе в Харьковской области

Экс-глава Харьковской городской госадминистрации Юлия Светличная победила на промежуточных выборах в 179-м округе в Харьковской области, второе место заняла Виктория Пташник от "Европейской солидарности", третье – самовыдвиженка Татьяна Егорова-Луценко.

Самовыдвиженка и экс-глава Харьковской областной госадминистрации Юлия Светличная победила на промежуточных выборах в 179-м округе в Харьковской области. Она набрала 77,54% голосов, о чем свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии.

Второе место заняла Виктория Пташник от "Европейской солидарности" – 7,91%, третье – самовыдвиженка Татьяна Егорова-Луценко – 3,03%.

Официальные результаты выборов Центризбирком должен установить до 30 марта.

Промежуточные выборы в Верховную Раду в округе №179 прошли 15 марта в связи с досрочным прекращением полномочий народного депутата от "Слуги народа" Алексея Кучера: он 6 ноября 2019 года возглавил Харьковскую облгосадминистрацию. Изначально баллотировалось 40 кандидатов.