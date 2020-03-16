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На довыборах в Раду на округе в Харьковской области лидирует экс-глава ОГА Светличная

По результатам подсчета 12,16% протоколов на довыборах в Раду в округе №179 в Харьковской области за экс-главу облгосадминистрации Юлию Светличную проголосовало почти 73% избирателей. Всего в списке 37 кандидатов.

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Светличная самостоятельно выдвинулась в народные депутаты
Светличная самостоятельно выдвинулась в народные депутаты
Фото: Юлія Світлична / Facebook

После голосования 15 марта на промежуточных выборах в Верховную Раду в одномандатном избирательном округе №179 в Харьковской области после подсчета 12,16% голосов лидирует бывший председатель Харьковской областной государственной администрации (ОГА) Юлия Светличная.

Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

По результатам подсчета 12,16% протоколов за самовыдвиженца Юлию Светличную проголосовало 72,94% избирателей. У ближайшего конкурента, выдвиженца от партии "Европейская солидарность" Виктории Пташник – 10,29%.

Промежуточные выборы в Верховную Раду в округе №179 проходят в связи с досрочным прекращением полномочий народного депутата от "Слуги народа" Алексея Кучера: он 6 ноября 2019 года возглавил Харьковскую облгосадминистрацию.

Баллотировалось на выборах 40 кандидатов, в списке для избирателей осталось 37 человек. В частности, кандидат от "Слуги народа" Виктория Алексейчук сняла свою кандидатуру в пользу Юлии Светличной.

Накануне члены избиркомов 179-го округа заявляли, что боятся коронавируса и ждут отмены выборов.

Явка на голосовании 15 марта составила 27,5%.

Теги: Верховная Рада, выборы, ЦИК, народные депутаты, Харьковская область, голосование, Юлия Светличная
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