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ПОЛИТИКА

ОПЗЖ обвинила "Слугу народа" в сговоре с Порошенко

И в городском, и в областном избиркомах Николаева за регистрацию списков "Оппозиционной платформы – За жизнь" проголосовали девять членов комиссий из необходимых 10. В партии считают, что остальных запугали или "политически мотивировали" представители "Слуги народа" и сторонники пятого президента Петра Порошенко.

В ОПЗЖ заявили, что будут отстаивать права своих партийцев и кандидатов в судах
В ОПЗЖ заявили, что будут отстаивать права своих партийцев и кандидатов в судах
Фото: zagittya.com.ua

В "Оппозиционной платформе – За жизнь" убеждены, что партия действующего президента Владимира Зеленского "Слуга народа" в сговоре с "Европейской солидарностью" пятого президента Петра Порошенко блокирует регистрацию кандидатов от ОПЗЖ на местных выборах. Об этом идет речь в официальном заявлении, опубликованном на сайте политической силы.

"Сговор "слуг народа" и партии Порошенко заблокировал регистрацию кандидатов от ОПЗЖ на Николаевщине. И в городском, и в областном избиркомах за регистрацию списков нашей партии проголосовали девять членов комиссий из необходимых 10. Остальные были либо запуганы, либо политически мотивированы блокировать регистрацию кандидатов от ОПЗЖ. Лицемерная предвыборная ложь Зеленского наказать режим Порошенко за преступления в реальности превратилась в альянс "слуг" и партии Порошенко", – сказано в сообщении.

Партийцы назвали эту ситуацию преступлением против избирателей.

"Слуги" и Порошенко объединились на Николаевщине в попытке снять с выборов самую рейтинговую оппозиционную партию – ОПЗЖ. Это преступление против избирателей Николаевщины и демократии в Украине. ОПЗЖ заявляет, что "слуги народа" боятся своего народа. Они пошли на лишение конституционного права выбора 500 тысяч наших сограждан на Донбассе, снимают с выборов оппозиционных кандидатов на Николаевщине. В Украине устанавливается Зе-диктатура. ОПЗЖ будет отстаивать права наших партийцев и наших кандидатов на Николаевщине в судах, всеми допустимыми законными средствами. Все виновные в нарушении закона и демократических прав понесут заслуженную ответственность. Мы будем участвовать в выборах, победим и сделаем все, чтобы улучшить жизнь людей", – резюмировали в "Оппозиционной платформе – За жизнь".

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Голосование пройдет по всей Украине, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

Теги: Петр Порошенко, Николаев, Николаевская область, местные выборы, Слуга народа, ОПЗЖ
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