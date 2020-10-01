Добкин о России: Мы здесь – политики, а там мы – говно, коллаборанты

Бывший народный депутат Украины Михаил Добкин рассказал, что он не суперпатриот, но не понимает, как жить без Украины.

Бывший народный депутат Михаил Добкин в интервью LB.ua, которое опубликовано 1 октября, рассказал, почему не остался в России после съезда депутатов юго-востока Украины, который прошел 22 февраля 2014 года.

Добкин, который на тот момент был главой Харьковской областной администрации, и мэр Харькова Геннадий Кернес сразу после съезда уехали в Белгород.

"Я поехал к семье. Я дружил с мэром Белгорода Василием Потрясаевым, и первое, что сделал, – попросил его временно приютить мою семью. Я переночевал с ними и договорился с Геной встретиться на границе. Полночи говорил с женой и понял, что если сейчас не вернусь, то уже никогда не вернусь", – рассказал Добкин.

В интервью он подчеркнул, что не является суперпатриотом, но не понимал, как жить без Украины.

"Слишком многое с ней связывало. Да и не хотелось бежать, как [экс-президент Украины Янукович] Виктор Федорович. Что мне там делать? Я прошел через свой коридор ада, но сегодня мы здесь – политики, а там мы – говно, коллаборанты", – считает экс-нардеп.

В 2006–2010 годах Добкин был городским головой Харькова, а затем – в 2010–2014 годах – возглавлял Харьковскую облгосадминистрацию.