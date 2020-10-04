Первым номером списка Радикальной партии на выборах в Киевский облсовет стала жена Ляшко

49-летняя Росита Ляшко (Сайранен) может стать депутатом Киевского областного совета в случае прохождения Радикальной партией избирательного барьера. В 2018 году она официально стала женой лидера политсилы Олега Ляшко.

25 октября Ляшко с женой будут участвовать в выборах Фото: liashko / Instagram

Список Радикальной партии на выборах в Киевский областной совет возглавила Росита Ляшко (Сайранен), супруга лидера политсилы Олега Ляшко. Об этом сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии.

Указано, что она является физическим лицом – предпринимателем.

49-летняя Ляшко ранее не занималась политикой. Для прохождения в облсовет партия должна преодолеть пятипроцентный барьер.

Список "Слуги народа" на выборах в Киевский облсовет возглавил нардеп Александр Дубинский.

2 июня 2018 года после 20 лет совместной жизни Ляшко и Росита Сайранен зарегистрировали официальный брак. Супруги воспитывают дочь Владиславу. 17 мая 2020 года политик сообщил, что у него родился сын.

Олег Ляшко заявил о намерении баллотироваться на довыборах в Верховную Раду по округу №208 в Черниговской области, которые, как и местные выборы, состоятся 25 октября.